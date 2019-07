Hace 30 años que quiero la industrialización de sinaloa: Labastida

Un intenso debate sobre la planta de fertilizantes que se construye en Topolobampo protagonizaron en vivo con Carmen Aristegui la diputada federal Tatiana Clouthier Carrillo y el exgobernador de Sinaloa Francisco Labastida Ochoa.

La diputada federal Tatiana Clouthier reconoció que el exgobernador de Sinaloa Francisco Labastida no es socio de la planta de fertilizantes que se construye en el municipio de Topolobampo, pero señaló que sí tiene un interés como consultor del proyecto. Labastida admitió que hace 30 años que tiene interés en la industrialización del puerto ahomense.

Como moderadora en su programa, Carmen Aristegui inició con una explicación de lo que se ha publicado sobre la planta de fertilizantes y dio la voz a Tatiana Clouthier Carrillo, quien empezó con acusaciones contra el político sinaloense, a quien acusó de influyentismo al asegurar que cuando se inició este proyecto su hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, estaba al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa.

En repetidas ocasiones, Clouthier había señalado a Labastida Ochoa de ser un inversionista, por lo que el exgobernador de Sinaloa aclaró que el señalamiento “es absolutamente falso”.

Entonces Tatiana dijo: “Usted tiene intereses en términos de ser el promotor del proyecto consultor y que en distintas entrevistas que ha dado ha sido el gran promotor para atraer esta inversión a Sinaloa y ha sido el asesor del propio proyecto. Corrijo, no es usted inversionista, sino promotor y le pagan porque lleve la planta a Sinaloa como asesor”.

Al tomar la palabra, Labastida Ochoa agregó que con ser asesor de la empresa no está violentando ninguna ley ni ningún principio personal.

“Desde que fui gobernador de Sinaloa promoví la industrialización del estado y particularmente del puerto de Topolobampo, y la primera etapa la hicimos entre la federación y el Gobierno del Estado. El estado pagó el 50 por ciento. Compró el Gobierno del Estado más de 500 hectáreas del ejido Rosendo G. Castro para hacer un parque industrial ahí, o sea que me pueden acusar de necio porque llevo 30 años pensando en lo mismo”, dijo.

Aclara postura ambiental

Tatiana aclaró que una investigadora del IPN les dijo que no debe aprobarse la planta porque se equivocaron de lugar. Leyó parte del informe de los investigadores:

Creo que hay un error en la ubicación del sitio, varios académicos lo hemos dicho en varias ocasiones y creo que eligieron el sistema lagunar más vulnerable, se equivocaron de sitio”.

“Lo que se cuestiona es el tema ambiental, por los derechos de los habitantes del lugar, ‘indígenas yoremes’ específicamente, además de un proceso jurídico donde existen dos suspensiones definitivas de amparo e irregularidad en la adquisición del terreno, que no es de parte de usted, pero sí del político Rubén Félix Hays, que es quien compra los predios con irregularidades en el uso de suelo y es donde señalamos el influyentismo. Decimos que ha estado en ventaja porque su hijo estaba en un puesto privilegiado en la Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa y en los puestos privilegiados que usted tuvo como presidente de la Comisión de Energía en el Senado en su momento y con Mario López Valdez como gobernador”.

Labastida explicó que la empresa constructora se le acercó para hacer una planta de metanol en el Golfo de México; sin embargo, “yo los convencí en que era preferible un proyecto de fertilizantes en la zona de más alto consumo del país. Esa zona es Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua y Jalisco, donde se consume cerca del 70 por ciento de fertilizantes. Por cierto, cerca del 85 por ciento de fertilizantes se importan, es decir, se importan alrededor de 4 millones de toneladas al año”.

Discusión

Quiero reconocer la capacidad intelectual de la señora Clouthier al aceptar que se equivocó y que tuvo un error ahí”, dijo Labastida.

Pero Clouthier refutó: “No es inversionista, pero eso no quiere decir que no tenga interés especial. Como consultor ha utilizado mecanismos de vinculación con el poder para hacer que caminen cosas que están contra lo que debería estar ahorita en ese sector".

“Permítame nada más aclarar —agregó Labastida—, sí es cierto que lo promoví y sí es cierto que lo promuevo, pero es una cosa muy diferente promover un proyecto como un profesionista, a tener algún interés personal. Y perdón, pero mi hijo no tuvo nada que ver, eso fue incluso antes de que mi hijo tuviera alguna responsabilidad en la función pública. Estoy convencido desde hace 30 años que hay que impulsar la industrialización del estado de Sinaloa, eso no es de ahora”, agregó Labastida.

Audios

En medio del debate, Clouthier Carrillo solicitó ante Carmen Aristegui que se reprodujeran unos audios de una entrevista que concedió Labastida Ochoa el 21 de junio de 2016.

Labastida Ochoa no tuvo inconveniente de que se escucharan los audios, en los que él mismo indica que Mario López Valdez como gobernador le pidió que promoviera, como senador de la República, que llegara el gas natural a Sinaloa, donde se hace referencia a la importancia de este acontecimiento tomando en cuenta los precios.

Labastida Ochoa aclaró que la zona Ramsar estuvo mal delimitada y no es una zona en que esté protegida o que impida que se establezca algo ahí. Es una zona para proteger la migración de las aves y obviamente se protegen en el agua. En donde está la planta era calificado como un ejido con tierra de mala calidad en donde se estableció el ejido Rosendo G. Castro; ese ejido lo vendió a Rubén Félix, pero ese es un asunto entre ellos; si hubo algo irregular, que no lo creo, es una cosa entre ellos, y quien está autorizado para hablar sobre esto es Arturo Moya (director de GPO), que estuvo participando en todo el trabajo”.

Asimismo, reconoció que es cierto que se han presentado amparos. Sin embargo, “tengo la convicción de que están siendo movidos por intereses de los importadores. Hay un importador en Sinaloa, Rodolfo Elizondo concretamente, que está importando cerca de 400 mil toneladas, que obviamente vende más caro el producto, en parte porque tiene costos y en parte porque tiene el monopolio de la venta; me parece que está defendiendo su negocio y está moviendo a la gente el hijo de Rodolfo Elizondo; tengo fotos donde aparece moviendo a los de Aquí No, y obviamente está moviendo a grupos para que no se desarrolle el proyecto. Ahí parece que es un crimen que el país esté importando más del 80 por ciento de los fertilizantes y que tengamos tan mala fertilización en México. Hemos visto en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que no se fertilizan porque no hay y México paga los precios más caros de los fertilizantes del mundo, porque el amoniaco se tiene que trasladar a menos de 33 grados centígrados de cerca de 10 mil kilómetros y eso encarece necesariamente el producto cerca del 20 o 25 por ciento”.

Agregó que la laguna de Ohuira-Topolobampo tiene problemas de contaminación, pero “porque descargan las aguas negras de Los Mochis ahí y es un problema de más de 50 años cuando vino el crecimiento, y tiene la descarga de los drenes agrícolas; entonces, aunque no es esa su responsabilidad porque es un asunto que arranca hace 40 o 50 años, la planta quiere mejorar el medio ambiente.

Hay 14 planes de recuperación que tiene la planta porque se los exige el gobierno alemán, ya que la planta se va a construir con un crédito del gobierno alemán, y ellos le piden que hagan trabajos para mejorar la ecología, la condición económica y condición social de la región en la cual van a trabajar.

VERSUS

¿Con la planta de fertilizantes se industrializa Topo?

Tatiana Clouthier Carrillo, diputada Federal. Foto: EL DEBATE

“Se necesita crecer, pero ¿a costa de quién?”: Tatiana Clouthier

“Definitivamente el país necesita crecer, la pregunta es a costa de quién o de quiénes, y si porque es bueno para el país se van a estar pisando todo el proceso de irregularidades que se han venido dando en la adquisición, que si bien no es un tema que a usted le compete, había que discutirlo con Arturo Moya (dueño de la planta); sin embargo, volvemos al tema central: el proceso, mismo que usted asesora, y cuando uno asesora ese proyecto, uno lo debe asesorar apegado a derecho y procurando a que los lineamientos y respeto al derecho se den”.

Francisco Labastida Ochoa, exgobernador de Sinaloa. Foto: EL DEBATE

“Quiero que sinaloa se industrialice”: Francisco Labastida

“Quiero la industrialización de Sinaloa. Ahí en Topo está también la planta generadora de electricidad de la CFE, las instalaciones de Pemex; por lo tanto, cuando se hizo la delimitación de la zona Ramsar se hizo mal. El proyecto contempla mejorar la ecología de la región y la bahía, además de que pretende elevar el nivel de ingreso de los ejidatarios, de los campesinos, y no hacerle daño. No tengo ningún conflicto de emociones, ni de intereses en ello. He trabajado con total y absoluta responsabilidad y no tengo ningún conflicto de intereses”.

Para entender...

La planta de fertilizantes en medio de la polémica

Desde 2013 que se anunció el proyecto de la planta de fertilizantes ha estado plagado de protestas de grupos que argumentan haberse comprado terrenos de forma irregular por tener un uso de suelo distinto, cuando estaba en un sitio Ramsar. Seis años la obra ha estado suspendida por los amparos de los indígenas y poco después por el colectivo Aquí No.

Cuando parecía que se solucionaba porque el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 29 de mayo que estaba viendo la posibilidad de integrar un sistema para producir los fertilizantes público-privado. Junto con la planta de fertilizantes en Sinaloa funcionaría la planta de Pajaritos, Coatzacoalcos, una abandonada en Camargo en Chihuahua y la de Cosoleacaque; las tres para hacer, procesar, el gas y tener la materia prima para hacer la urea y que no haya escasez de fertilizantes, pero después AMLO, ante las protestas, dijo que investigaría el caso y que incluso haría una consulta.

ANTECEDENTES

12 de septiembre 2013

Se reúne Joaquín Coldwell con el gobernador Mario López Valdez para discutir el proyecto. Luego se inicia la obra y empieza la capacitación para el personal.

Se reúne Joaquín Coldwell con el gobernador Mario López Valdez para discutir el proyecto. Foto: EL DEBATE

11 de noviembre/ 18

Se da a conocer que el Juzgado Sexto de Distrito ordena la suspensión de la construcción y operación de la planta.

Se da a conocer que el Juzgado Sexto de Distrito ordena la suspensión de la construcción y operación de la planta. Foto: EL DEBATE

22 de mayo de 2019

Arturo Moya, director general de GPO, dice que negocia con los indígenas la posibilidad de retirar los amparos contra la construcción.

Arturo Moya, director general de GPO, dice que negocia con los indígenas la posibilidad de retirar los amparos contra la construcción. Foto: EL DEBATE

29 de mayo de 2019

El presidente Andrés Manuel López Obrador avala la planta de fertilizantes que se construye en Topo en su Mañanera.

Andrés Manuel López Obrador avala la planta de fertilizantes. Foto: EL DEBATE

29 de mayo de 2019

Proman y Gas y Petroquímica de Occidente revelan que la inversión será de 1,230 millones de dólares con aval de AMLO.

Proman y Gas y Petroquímica de Occidente revelan que la inversión será de 1,230 millones de dólares con aval de AMLO. Foto: EL DEBATE

3 de junio 2019

El exdiputado federal y miembro de Aquí No, Gerardo Peña Avilés, dice que el presidente no está enterado de la situación de la planta.