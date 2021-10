Hace una semana que a los restauranteros de El Maviri, Ahome, no les llevan pipas con agua

Los Mochis, Sinaloa.- Los restauranteros de la isla El Maviri se quejaron que desde hace una semana el personal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Ahome ya no les ha llevado pipas con agua.

"Ya tenemos una semana que no nos han traído agua, no sabemos cuál es la causa o el motivo, pero no tenemos agua", dijo Rosabel Ramírez.

La presidenta de Prestadores de Servicios Turísticos de El Maviri (Prestur) comentó que cada semana, personal de Servicios Públicos de Ahome les lleva pipas con agua a un precio de entre 450 a 500 pesos por 6 mil ó 10 mil litros.

"El agua nos hace falta para los baños, para lavar la loza, para la gente que habita en El Maviri para bañarse, el restaurante que tiene a la orilla la playa para la gente que sale de bañarse del mar, pues se echa un chorrito para quitarse el agua salada, es vital el agua potable en El Maviri".

Expuso que para los alimentos y consumo humano, siempre ha comprado garrafones de agua purificada.

"El área de Servicios Públicos Municipales es el que ha surtido el agua aquí en El Maviri desde hace ya varios años, porque cabe mencionar que algunos restaurantes ya tenemos aquí en El Maviri más de 50 años, 5 décadas en las cuales no hay aún agua potable para El Maviri, y nosotros tenemos que depender del servicio del ayuntamiento en este caso, que nos traen el agua con un costo".

Lamentó que aún no se introduzca el agua potable a El Maviri.

"Sabiendo que habido proyectos grandes, proyectos integrales para la isla de El Maviri, donde ya tienen contemplada el agua potable, los adoquinados, pero al final de cuentas no aterrizan".

Añadió que los restaurantes requieren de estos servicios para seguir operando, ya que también son generadores de empleo, que se han visto afectados por la pandemia del Covid-19.

Santos Guerrero, propietario de Restaurante Guerrero, informó que desde el sábado no les llevan pipas con agua.

"Nos dijeron que es porque no les están dando diesel para venir a traer agua. Nosotros todavía tenemos agua, nos queda poquita, pero la estamos cuidando para que no se nos acabe. No ha habido mucha gente, ha estado solo estos días, ha estado tranquilo, por eso nos ha durado más el agua.

Añadió que la pipa de agua de 10 mil litros les cuesta 500 pesos.

"Y se supone que lo que pagamos por el agua es para el diésel, entonces qué hacen con el dinero. Les estamos pagando el agua, no es gratis".

Los restauranteros piden a las autoridades de Ahome que les lleven el líquido, pues es necesario para desempeñar las diversas actividades.

También comentaron que el servicio de recolector de basura ha dejado de acudir por los desechos a la isla.