Hacen felices a familias de escasos recursos del puerto de Topolobampo

Los Mochis, Sinaloa.- Familias pobres del puerto de Topolobampo, recibieron, a través de personal de la Dirección de Desarrollo Social y Humano, cuartos adicionales, baños, techos, sanitarios, pisos firmes, tomas de agua y conexión de drenaje.

Andrea Romero Vega, encargada de despacho de Didesol, informó que estas acciones de gobierno se realizan no solo en el puerto de Topolobampo sino en todas las sindicaturas del municipio de Ahome, donde a las familias que más lo necesitan se les brindan los apoyos de recámaras adicionales, sanitarios biodigestores, cuarto para baño, piso firme, techo firme, tomas domiciliarias de agua, conexión a la red de drenaje, entre otros apoyos, de manera gratuita.

Venimos a hacer felices a las familias, entregando más de 117 beneficios en el puerto de Topolobampo, entregándolos personalmente un poco de ayuda, donde estos beneficios son totalmente gratuitos, no solo para Topolobampo sino para las 7 sindicaturas, dijo la funcionaria.

Por su parte, Aidé Mercado A., beneficiada de la calle Margaritas, en Topolobampo, orgullosa de su ayuda, agradeció al gobierno Municipal, ya que en muy poco tiempo le llegó el beneficio de la recámara adicional sin costo alguno, y gracias a ello ya no pasara frío.

“Orgullosa con esta ayuda que me llegó del Gobierno, porque estoy muy a gusto aquí en mi casita, duermo a gusto en la noche, ya no paso frío como antes que vivía en una casita de madera, ojalá que siga llegando más ayuda para la gente necesitada, yo hice la solicitud y en poco tiempo me lo dieron: muy contenta porque no me pidieron ni un cinco, todo regalado, todo gratis”.

Dinora Maribel Ibarra Valenzuela, otra de las beneficiadas con una recámara adicional, quien vive a las faldas del cerro en Topolobampo, pide a todas las personas que confíen en las ayudas que ofrece el gobierno municipal, porque si son una realidad.

“Estoy muy contenta por este apoyo que me brindó el presidente Billy Chapman, espero que las demás personas que no confían puedan confiar, porque esto sí es verdad, porque como yo vivo en la falda del cerro, me mojaba mucho, con rodillas llenas de agua, lodo, y estoy muy contenta y a gusto de recibir las llaves ya”.

En el barrio Varadero en Topolobampo también fueron entregados apoyos de recámara adicional a la familia de Rosario Alvarado quien tenía su casita de madera.

Nunca nos lo imaginamos que de verdad nos lo iban a dar rápido y bien hecho, muy agradecida, porque cuando llovía entraba el agua, aquí llueve con viento, agradecemos al presidente por darnos esta ayuda.

Cabe mencionar que estos apoyos son dentro del programa del Ramo 33 FISMDF (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal), los cuales se entregan para beneficio de las personas que se encuentren con mayor necesidad en el municipio de Ahome.