Hacen fosa para descarga de drenajes en La Misión

El Fuerte, Sinaloa.- Una fosa séptica para el drenaje de la comunidad de La Misión Vieja, El Fuerte, se construye en el solar de una familia, a pesar de que la Procuraduría Agraria no ha avalado los trabajos a la directiva que presentó ese terreno como apto para la obra.

De acuerdo con la denuncia de Jacinta Ontiveros Llanes y Demetrio Cruz Urías, los trabajos empezaron el pasado 6 de octubre, aun cuando ella acudió a todas las instancias: Asamblea Ejidal, Comisaría Municipal y al Palacio Municipal en El Fuerte para que pararan los trabajos.

“Ese foco de infección está a 17 metros de mi casa, ¿cómo es posible que se permita eso?”, dijo visiblemente afligida la vecina del poblado fortense.

Ahí pararán las descargas de todos los drenajes de las casas de la comunidad.

ANTECEDENTE

El problema se deriva de que en los ejidos no hay escrituras, solo el acta de asamblea con las firmas de quienes aprueban, pues la familia Cruz Ontiveros solicitó el terreno para construir su casa en el 2009 e hizo la casa en el 2010, pero no aparecen los documentos y ellos consideran que el comisariado ejidal anterior, Leonardo Básemo Laureán, los perdió.

Jacinta y Demetrio explicaron que, para no suspender la obra, solo les argumentan que llegó el recurso del gobierno, y se dijo que ahí lo hicieran, cuando de todos es sabido que el lote lo tienen que autorizar los vecinos en la asamblea, y en presencia de un representante de la Procuraduría Agraria.

El documento que presenta la directiva encabezada por Gabina Básemo Lauréan, Fortunato Villegas y Rosario Ontiveros, sin firmas de los miembros (vecinos) de la asamblea ejidal, indica que estuvo el promotor agrario Sergio Soto Apodaca, pero este funcionario no asistió. No estuvo en esa reunión para autorizar que la fosa séptica se hiciera en el lote donado por la asamblea a Jacinta Ontiveros. Tampoco está la firma en el documento.

“Es muy raro lo que está pasando. Tanto comisariado y comisario municipal no me quieren apoyar. Yo solo puedo demostrar que el lote donde están haciendo la fosa es mío, porque la asamblea me lo autorizó en 2009, y la casa la hice en 2010. Ahí me indicaron hasta dónde era mi terreno”.

Los documentos que presentó Jacinta Ontiveros es el croquis entregado por la asamblea ejidal, una vez aprobado que hiciera su casa. También el pago que hizo para que le construyeran la casa, el cual es de 4 mil 500 pesos.

LLAMADO A LA CDI

La afectada hizo la denuncia pública para que se entere la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) y el gobierno federal, quienes construyen la obra en la comunidad fortense sin saber que el terreno tiene dueño.

Los afectados ya se han reunido con el nuevo comisariado y el comisario municipal para explicar la situación, pero no le hacen caso. “Solo dicen que el gobierno mandó el recurso para que ahí se hiciera, pero si el gobierno no dice dónde, el ejido tiene que dar el terreno”, dijo Jacinta.

