Hacen ver a prestadores turísticos que deben cuidar al delfín El Pechocho, ícono de Topolobampo, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Sin duda alguna el delfín El Pechocho es un icono que no sólo identifica al puerto de Topolobampo sino al municipio de Ahome, consideró Gerardo Vargas Landeros.

El alcalde lamentó las heridas provocadas al delfín, que se ha dicho que fueron ocasionadas por una lancha que entró a su hábitat.

Reconocimiento

En ese sentido, dijo que ya se tuvo un primer acercamiento con prestadores de servicios turísticos del puerto a fin de no sólo conocer el tema sino también de buscar alternativas de prevención de hechos como ese.

“Estamos teniendo pláticas con ellos, hablé con uno de los líderes de ahí para que me dieran más detalles. Si tiene que haber alguna revisión de todo lo que pasó, que se ordene porque a veces se meten tres, cuatro lanchas y cada vez más el turista lo que quiere es ir a ver y a conocer al Pechocho. Lo que queremos es ayudarlos a normarse porque esa es una competencia federal, pero en lo que los podamos ayudar”, indicó.

El funcionario municipal insistió en que este delfín debe cuidarse porque es una especie muy representativa del puerto.

“Por supuesto que es muy importante: qué ahomense no le tiene cariño al Pechocho, aunque no lo conozca; nomás de oír su nombre te despierta una empatía; hay que cuidarlo, hay que mimarlo. Nosotros como Ayuntamiento no podemos prohibir la entrada en la zona donde vive porque no es competencia nuestra, pero tendrán que hacerlo las dependencias que sí tienen injerencia”, destacó.

Para entender...

Hieren al Pechocho

A través de un video que circuló en las redes sociales se dio a conocer que el famoso Pechocho presentaba algunas heridas en uno de sus costados; ante ello, se tomó la decisión de prohibir la entrada a su hábitat hasta el 24 de diciembre.