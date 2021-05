"Haremos valer los medios de impugnación procedentes": Ana Elizabeth Ayala

Los Mochis, Sinaloa.- "Haremos valer los medios de impugnación procedentes. Estoy tranquila y segura de la determinación jurídica que habrá de resultar de esto", expresó Ana Elizabeth Ayala, ante la determinación que tomó el Consejo General del INE de suspender su candidatura y la de Guillermo Chapman Moreno a la diputación federal.

"Estuvimos en la transmisión (del Consejo general del INE) en línea atentos, y estaremos atentos a recibir la notificación de la resolución que el consejo general emitió", dijo.

Mencionó que acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y solicitarán que se le regresen sus derechos políticos a la participación de la democracia.

Sobre el hecho de que ambos funcionarios municipales con licencia violentaron los reglamentos al momento de su registro al negar haber cometido violencia política en razón de género, la candidata expuso:

"Soy mujer a favor precisamente de esta lucha y continuaré realizando mis actos de campaña hasta en tanto se me notifique la determinación que tomó el Consejo. Su servidora jamás iba a pronunciarse en ese sentido, de manera personal siempre me he conducido con una actitud de rectitud y honestidad, que eso es lo que se pregunta en la declaración 3 de 3, que yo la verdad dí respuesta con toda solvencia moral. No hay nada fuera de la ley".

La candidata a la diputación federal por el distrito electoral 02 en Ahome comentó que existe una interpretación equivocada de actores y personajes políticos en este tema en contra de que se consolide la Cuarta Transformación.

"Que nosotros sabemos que en esta contienda la resolución se pudo haber determinado con tintes políticos en contra de consolidar la Cuarta Transformación en la que estamos nosotros representados por nuestro partido".

Destacó que no existe una resolución en el sentido de que suspenda sus derechos a contender para ser electa democráticamente.

Nosotros sabemos que hoy en día es mediático, algún pronunciamiento del INE bajo actores políticos que se está buscando entorpecer o no ser mayoría como en esta legislación actual".

Asimismo, argumentó que es una contienda de las más importantes en la que se busca consolidar la Cuarta Transformación y que para ello, el líder nacional necesita una mayoría en el Congreso.

"Por lo cual, nosotros sabemos que contamos con todo el respaldo de nuestro partido de Morena porque sabíamos, nos prepararon y nos concentraron para informarnos que estas situaciones van a suceder, van a suceder incluso después de las elecciones".

Dijo que estos pronunciamientos del INE los esperaban y continuarán realizando campaña en tanto no sean físicamente notificados.

Sobre su presentación en el debate que organiza mañana el INE, dijo que esperar a las formas y los tiempos de ser notificados y es precisamente las determinaciones que el consejo determinó en esa resolución, las que trataremos puntualmente siempre apegados a lo que la institución se pronuncie, recibida la notificación, los abogados analizarán detenidamente cuál es la determinación que tomaremos en su momento.

Sobre su presentación en el debate que organizará el INE el día de mañana en el auditorio de la Universidad Autónoma de Durando de Los Mochis, expresó que esperará los tiempos y las formas respecto a la determinación del Consejo General del INE y atenderá conforme a derecho lo que se ha establecido.

Ana Elizabeth Ayala en estos momentos se encuentra en la plazuela del Ejido Mochis haciendo un cierre de campaña en la sindicatura Central-Mochis, e invitando a la ciudadanía que este 6 de junio le den el voto para diputada federal.