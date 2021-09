Hartos de aguantar las aguas negras en Infonavit Macapule de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos del Infonavit Macapule de la ciudad de Los Mochis están desesperados pues desde hace semanas tienen un grave problema de derrame de aguas negras y aseguran que aunque lo han reportado ante la Japama, hasta el momento no han sido atendidos.

Entrevistados al respecto, una de las habitantes de ese sector dijo que están desesperados porque no tienen respuesta, pero sobre todo porque muchas personas mayores han tenido graves problemas de salud.

“Esto ya tiene tiempo, primero fue allá en la esquina, en el parque y luego el taponamiento se dio acá en esta esquina de Higuera y Ceiba; cuando llovió, el agua se encharcó y ya se juntó con las aguas negras y ahora además de que huele feo, la verdad es que es un problema porque ya tiene hongo y estamos respirando todo eso”, dijo la vecina quien decidió omitir su nombre.

De igual forma, señaló que en esa zona hay muchas personas de la tercera edad, incluso hay quienes tienen problemas de salud muy graves y este encharcamiento lo único que hace es empeorar su situación.

“Yo creo que aquí las autoridades, en este caso las de la Japama, tienen que venir a responder, tienen que venir a ver esta situación. Si no hay agua de drenaje, entonces que busquen la manera de ayudarnos para que se desagüe porque no podemos estar así, entre aguas sucias, llenas de aguas negras y con hongo; no queremos que más gente se siga enfermando”, destacó.