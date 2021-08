Hartos de las aguas negras en Álamos Country de Los Mochis; piden una solución

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes de la calle Antonio Flores del fraccionamiento Álamos Country, en la ciudad de Los Mochis, están hartos de unas aguas negras que brotaron sobre esta vialidad.

Los vecinos manifestaron que corren ríos de aguas pestilentes y que ya no soportan esta situación, pues los vehículos pasan a toda velocidad y avientan el agua sucia a las banquetas y las viviendas, incluso ya hasta han salpicado a personas que caminan por esta calle o va en su bicicleta o moto.

“Es un asco, un cochinero, no puede uno salir a la banqueta porque los carros pasan muy recio y chispean todo con esa agua sucia”, expuso una de las vecinas inconformes que se reservó el nombre para evitar represalias.

Las aguas pestilentes van desde el bulevar Pedro Anaya hasta el bulevar Olas Altas del fraccionamiento Tulipanes, en la ciudad de Los Mochis. Foto: Javier Padilla/ Debate

Basurones

Mencionaron que están muy molestos y que no es para menos, pues el agua que brota del drenaje también es un foco de infección del que se tienen que cuidar ahora, no solo de no contagiarse del Covid-19.

El fraccionamiento Álamos Country está en una buena ubicación, pues se encuentra prácticamente cerca de plazas y locales comerciales. Además de que cuenta con todos los servicios básicos. Foto: Javier Padilla/ Debate

Expusieron que son varias calles las que invaden estas aguas negras, desde el bulevar Pedro Anaya, y que incluso llegan hasta el bulevar Olas Altas del fraccionamiento Tulipanes.

Los inconformes añadieron que no puede seguir presentándose esta situación porque están expuestos a enfermedades y también estas aguas negras se convierten en un criadero de moscos.

Aparte de la inconformidad por las aguas negras que brotan del drenaje sanitario, denunciaron que algunas calles se encuentran en pésimas condiciones, llenas de basura como la Mariano Matamoros. Foto: Javier Padilla/ Debate

Leer más: Bajo nivel en canal de agua que abastece a planta en Los Mochis fue por cierre en compuertas, ajeno a la Red Mayor

Exhortaron a las autoridades municipales, sobre todo a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), para que acudan y solucionen este problema.