Hartos del olvido de la autoridad municipal en la colonia López Mateos de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Por muchos años, la colonia Adolfo López Mateos de la ciudad de Los Mochis ha sido una de las más “revoltosas”, su fama ha sido bien ganada y es que por muchos años fue considera como “un barrio pesado”; sin embargo, las familias que habitan dicho asentamiento aseguran que el gobierno municipal de Ahome se ha olvidado de ellos.

Y es que luego de dar un recorrido por sus calles, se comprobó que, efectivamente, esta colonia necesita se atendida, pues luce sucia, descuidada y el mayor problema es que hay varias calles que no han sido pavimentadas.

Petición

En ese sentido, aprovecharon para pedir al gobierno municipal que los atienda y que por fin aterricen un proyecto de pavimentación y así, se le dé otra imagen al lugar.

“Hace muchos años que estamos batallando por lo mismo, hemos pedido muchas veces al municipio que nos pavimenten las calles pendientes, pero es hora que no nos resuelven. Sabemos que hay muchas necesidades y creemos que porque somos una colonia vieja pues ya no nos ponen atención, pero no se trata de eso, sino de que también merecemos que nos pongan bonita la colonia, para eso pagamos impuestos”, dijo Patricio, vecino del lugar.

Los vecinos de la López denuncian que el problema de los cables es latente y es que están hechos bolas entre los árboles. Foto: Libertad Montoya/ Debate

En esta colonia existen varios puntos con fugas de agua, que aunque son pequeñas los vecinos dicen que son constantes y la Japama no los atiende aunque lo denuncian muchas veces. Foto: Libertad Montoya/ Debate