Hasta 4 mil 800 pesos de multa por tirar agua en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que se ha hecho del conocimiento de la crítica situación que se vive de sequía en el norte del estado de Sinaloa, la realidad es que sigue habiendo personas que derrochan el poco vital líquido que sale de sus llaves.

Ante esta situación y una vez terminado el tiempo de concientización, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) inició esta semana con la aplicación de multas económicas a quienes se sorprendan haciendo mal uso de este recurso.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Al respecto, Hernán Medina, gerente general de la paramunicipal, dijo que esta medida se toma al ver que mucha gente no se ha hecho responsable en el uso y manejo del agua a sabiendas de que no hay suficiente para el consumo humano.

Leer más: Vacunación contra Covid-19 en adultos mayores de 50 años en Ahome termina el viernes

“Ya comenzamos con las multas, tenemos un mes avisando. Si vemos que el usuario reincide en hacer mal uso del agua pues aplicaremos la multa la cual puede llegar a ser muy costosa, esta semana comenzaremos.”

Actas levantadas

El funcionario municipal precisó que hasta el momento se han aplicado más de 80 actas levantadas, mismo número de personas a las que se le sorprendió derrochando el agua.

“Esas 80 personas si caen en una segunda situación ya se les estaría aplicando la multa económica que ronda si mal no recuerdo en 4 mil 800 en usuarios domésticos y la comercial e industrial está en los 17 mil pesos.”

Leer más: Más calor para Sinaloa; se esperan temperaturas de hasta 42 grados

En ese sentido, aclaró que el tiempo de concientización sobre el uso responsable del agua ya terminó y al ver que se sigue desperdiciando por muchas personas, es que se tomó la decisión de implementar acciones más enérgicas como las multas económicas.

“Ya no hay tiempo para seguir haciendo concientización, hay que entender la situación es delicada y no podemos seguir haciendo mal uso del agua. Esta medida no sólo es en la ciudad sino también en la zona rural”, abundó.

¡Sinaloa necesita agua! Recorrido por el vaso de la presa Luis Donaldo Colosio (Huites), en Choix

Síguenos en