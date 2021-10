Hasta desaparecer: Ángela y el cristal para ser "perfecta"

Sinaloa.- “Hoy estás más gorda que nunca, cada vez te pareces más a una vaca”, esta frase se convirtió en el saludo que cada mañana hacía Mario a Ángela, pero también era la forma de decirle que saliera a conseguir más ‘cristal’.

Él no podía salir, porque en varias ocasiones lo habían confundido con distribuidor y le daban ‘sustos’, así que la encargada de salir a buscar esa sustancia era ella.

“En un principio sentía miedo, porque no sabía cómo reaccionarían los distribuidores cuando les preguntara por ‘cristal’, pero resulta que mi pareja ya les había advertido que yo iría a comprar por él. Con el tiempo me acostumbré y preguntar por hielo o merca era como comprar un kilo de tortillas”.

Ángela, quien está por cumplir 37 años, dice que tras conseguir el ‘cristal’ se encerraba en casa al menos una hora para consumir la dosis diaria y en cuanto comenzaba a sentir los efectos salía en busca de trabajo, pues el pulso acelerado y la energía desenfrenada lo presentaba como hiperactividad con sus conocidos a fin de no quedarse sin hacer nada.

“Tengo una licenciatura y en la universidad probé la marihuana, muchos de mis compañeros la consumían, pero la mayoría apenas estaba experimentando, igual que yo y no la consideré adicción, pues solo cuando ellos la compartían yo también la fumaba y solo era para entrar en el grupo. El consumir ‘cristal’ era diferente, era ya mi forma de vida. Mi título universitario lo dejé en casa de mis padres y es como si lo hubiera tirado a la basura, porque de nada me sirvió y entonces cada vez que salía de casa, después de consumir ‘cristal’, buscaba trabajo limpiando casas y en el campo bajo los rayos del sol, algo que no me tuviera atada a un contrato y que el patrón no me exigiera horarios o días de trabajo, pues nunca sabía si al día siguiente regresaría”.

Al llegar a casa por la noche, cuenta Ángela, Mario estaba con un grupo de amigos, ocasionalmente se iba con ellos al mar a buscar patas de mula y ostiones, puesto que algunos patrones les pagaban con droga. Los servicios de casa y comida eran gasto de ella, pues es la que trabajaba para eso.

“Cuando consumíamos a diario había ocasiones en que dejábamos de dormir hasta 3 o 4 días consecutivos, tampoco comíamos, pues él nunca tenía hambre y yo lo hacía por no enfermarme, según yo, sin reconocer que le hacía más daño a mi cuerpo consumir esas drogas. Además, comer era pretexto para que mi pareja me dijera gorda y no me gustaba que me dijera así”.

Un cuerpo “perfecto”

Ángela cuenta en entrevista para Debate que de ser talla 9 de pantalón bajó a talla 5, luego 3 y se había planteado ser talla cero, pero no pudo llegar.

Mario la presionaba para bajar de peso y le decía que el ‘cristal’ la dejaría como “barbie”, por lo que ella consumía con el único objetivo de tener el físico que su pareja quería y gustarle más.

“El ‘cristal’ sí me hizo bajar mucho de peso y cuando dejábamos de consumir unos días era porque mi pareja me decía que me miraba muy bien, que me había servido la droga, que me diera cuenta que no hacía el daño que tanto decían, que yo con estudios universitarios podía darme cuenta que hacía más daño la comida chatarra que eso y esas ideas las guardé en mi cerebro como consejos de salud y lo peor es que lo ponía en práctica, dejaba que sus palabras penetraran en mi cabeza como si tuviera razón, mis estudios universitario se hicieron humo y yo solo hacía lo que él decía. Toqué fondo”.

Ángela menciona que se alejó de sus padres, dejó de verlos por muchos meses, después la distancia se hizo mayor y ocasionalmente ni siquiera recordaba que tenía familia, dentro de su paraíso de drogas y la ilusión de tener el cuerpo perfecto, solo existía Mario y la meta de ser la mujer con el cuerpo perfecto que él tanto le pedía.

“Consumí el ‘cristal’ casi por tres años hasta que mi mamá me buscó y pensó que era anoréxica o bulímica y con pretextos quería llevarme a casa, pero yo no quería ir. En ese tiempo en que ella me buscó murió mi padre y fui a su velorio, entonces decidí volver con mi familia”.

La muerte de su padre acercó a Ángela a su mamá, hermanos y toda la familia que pensó que había perdido. Dice que una noche sentada en la sala de la casa de sus padres sintió la necesidad del ‘cristal’ y no tenía dinero para salir a buscarlo. Tampoco podía ir con Mario, porque había terminado su relación con él y tenían semanas sin verse.

“Esa noche que sentía morirme por un poco de ‘cristal’ decidí decirle a mi mamá que consumía ‘cristal’ y necesitaba un poco para sentirme mejor, que tenía varios días sin consumir nada y necesitaba un poco”.

Apoyo familiar

Con lágrimas en los ojos, Ángela menciona la desesperación de su madre llamando a sus demás hijos a las 3 de la mañana para pedirles ayuda. Uno de ellos, dice Ángela, se propuso para buscar ‘cristal’ y quitarle la ansiedad, pero los demás no estuvieron de acuerdo y al amanecer decidieron internarla en un centro de rehabilitación donde permaneció un año internada.

“Tengo apenas dos años que salí de del centro de rehabilitación, he estado tentada a volver a consumir, pero por mi madre no lo he hecho, ella está enferma y ya está mayor, siento que en cualquier momento podría morir también y no quiero que muera viéndome nuevamente en las drogas. No pude ejercer la licenciatura en derecho que estudié, porque la universidad me pasó de noche, pero estoy trabajando en una tienda departamental donde tengo muchos amigos, casi nadie sabe de mi pasado y no me he topado con mi expareja, porque me mudé a la frontera con una de mis hermanas”.

Ángela tiene ya dos años sin consumir drogas, sin embargo, dijo, sufre intensos dolores de cabeza y además tuvo una perforación intestinal ocasionada por la falta de alimento que aún la tienen en recuperación.

Panorama complicado

Como Ángela, se estima que 275 millones de personas en el mundo han utilizado drogas durante el último año, de esos, 36 millones sufren trastornos de salud mental asociados al consumo de sustancias y aunque el incremento de consumidores está asociado al consumo de la marihuana, la tendencia de consumo de todo tipo de sustancias es al alza y se estima que para el 2023 porcentualmente aumente el consumo de drogas en mujeres, explicó Manuel Velázquez Ceballos, director del Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Culiacán y Culiacán Oriente en Sinaloa.

En este panorama epidemiológico que surgió de un estudio realizado por los CIJ a nivel nacional de 2004 a 2021, en el caso de México se ha encontrado el incremento del uso de sustancias de manera considerable, donde se reporta un 49.1 por ciento en las personas que solicitan tratamiento con un aumento del 38 por ciento de consumo de las sustancias ilícitas.

“En el caso de las metanfetaminas es una droga que a nivel nacional, dentro de un estudio que han realizado los CIJ, a nivel nacional, las metanfetaminas en el 2004 se encontraba en un 10 por ciento de consumo y en el 2021 el 50 por ciento, es decir, que en estos años que se hizo el estudio tenemos un incremento del 40 por ciento a nivel nacional, solo de las metanfetaminas”.

Baja cocaína y suben metanfetaminas

En la estadística de Sinaloa, la metanfetamina, también conocida como ‘cristal’, en el 2004 estaba en el consumo de un 40 por ciento del total de drogas usadas, mientras que a nivel nacional ese mismo año estábamos en un 10 por ciento, comentó el director del centro. Hoy en el 2021 se tiene un 73 por ciento en el consumo de la metanfetamina, siendo un porcentaje muy alto comparado con la media nacional.

“Estamos 23 puntos arriba de la media nacional en cuanto al consumo de la metanfetamina. En cuanto al consumo de la marihuana en Sinaloa en 2004 estábamos en un 70 por ciento de consumo entre los consumidores y hoy estamos en un 70 por ciento del consumo, es decir, ha estado fluctuando entre el 70 y el 80 en la preferencia del consumo de la marihuana y vemos cómo la marihuana baja y la metanfetamina tiene una tendencia a incrementarse”.

Velázquez Ceballos resaltó que en este estudio se ha observado que en Sinaloa en 2004 se tenía un 75 por ciento en el consumo de la cocaína y en el 2021 se tiene un 38 por ciento de las personas que son consumidores de la cocaína, entonces disminuye el consumo de la cocaína, pero incrementa el consumo de la metanfetamina.

Asimismo, el director de CIJ Culiacán reveló que en las estadísticas que se tienen en esta institución, la mayor demanda para la atención de tratamiento es de hombres, por lo tanto la estadística dice que el mayor consumo de este tipo de sustancias se está dando entre ellos, pero considerando la población de mujeres, se tiene un incremento en el consumo de esta sustancia también por las mujeres, “considerando la población que acude a tratamiento, donde de cada 10 pacientes, 4 son mujeres y 6 son hombres, entonces desde ahí es desigual el número, pero considerando la proporción de hombres y mujeres, encontramos que sí hay una preferencia como la droga de uso en la metanfetamina en el caso de Sinaloa”.

Agregó que la edad de los consumidores de metanfetamina fluctúa entre los 13 a 20 años, mientras que los consumidores de mayor edad siguen usando como la droga de preferencia la marihuana, sin descartar que están mezclando también las metanfetaminas y en la mayoría de las veces va acompañado del consumo del alcohol.

El especialista dijo que principal factor es la baja percepción de daño, puesto que es muy común escuchar que pacientes dicen que hace más daño tomar otras sustancias porque es sintética, que la marihuana que es natural, sin embargo, dijo que no hay ninguna evidencia científica que nos diga que la marihuana fumada tiene algún beneficio para la salud, “si bien, es una sustancia como muchos medicamentos que han sido procesados y que los precursores son las mismas plantas, sí, pero no de manera fumada y no hay evidencia de que se tenga beneficio para la salud”.

Buscan drogas en lugar de terapia

Otro factor para el consumo de alguna droga es el fácil acceso a ellas.

“Hoy en día es muy fácil para los jóvenes encontrarse con estas sustancias y el hecho de estar cerca se convierte en un factor que puede alentarlos a poder solucionar situaciones que vienen arrastrando de un pasado que, quizá fue doloroso, pero lejos de enfrentarlo en un ambiente terapéutico mejor lo resuelven bajo el consumo de alguna sustancia”, dijo Manuel Velázquez.

El consumo de las diversas sustancias tiene consecuencias, dijo, principalmente del tipo psiquiátrico, es decir, el consumo de sustancias se está vinculando con otro tipo de padecimientos de la salud mental y ahí es donde está el problema.

“La patología dual tiene que ser con ser consumidor, pero además de ser consumidor vive en una depresión severa. Son pacientes que al ser consumidores comienzan a tener experiencias de brote psicótico o de algún daño que tiene que ver con la salud mental, entonces hacer conciencia con la sociedad puede ser benéfico para que prueben otro tipo de alternativas para tratar sus problemas, acercarse principalmente a un espacio profesional donde puedan acompañarlos y tener este encuentro en el resolver mi pasado y poder vivir mi presente de una manera más sana y con una mejor salud mental.

Leer más: Pandemia de Covid-19 intensifica crisis de ansiedad: neuropsiquiatra de Los Mochis

“Mucho de lo que podemos encontrarnos en pacientes consumidores tiene que ver con algo no resuelto y lo otro es que el acompañamiento desde un punto de vista profesional puede ayudar a reaprender cómo vivir sin el consumo de las sustancias”.