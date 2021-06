Hasta el 1 de noviembre iniciará la entrega-recepción: alcalde de Ahome, Billy Chapman

Los Mochis, Sinaloa.- A diferencia de los procesos en otras administraciones municipales, en esta ocasión será hasta el día primero de noviembre cuando inicie oficialmente el proceso de entrega-recepción con el nuevo gobierno, declaró Manuel Guillermo Chapman Moreno.

Entrevistado al respecto, el alcalde de Ahome fue claro al precisar que las puertas de las dependencias no se abrirán al alcalde electo Gerardo Vargas Landeros hasta que inicie oficialmente su periodo argumentando que así está estipulado en las leyes.

“Es un periodo que inicia a partir del 1 de noviembre, un periodo de un mes y es cuando el anterior presidente municipal o la anterior administración municipal tiene la obligación legal de entregar su acta de entrega, de rendir su acta de entrega eso es lo que está en las leyes”, indicó.

A pregunta expresa si abrirá las puertas de las dependencias municipales para que antes de que termine su periodo se comience con los acercamientos del nuevo gabinete municipal insistió en que no.

“Claro que no, mis funcionarios están muy ocupados resolviendo los gravísimos problemas sociales del municipio de Ahome, esa es nuestra obligación número uno, yo no tengo tiempo para tomarme un cafecito, me invitara a leer un libro interesante pues tal vez sí pero a perder el tiempo hablando qué”, comentó.

El funcionario municipal aclaró que sus cuentas son públicas y transparentes y la sociedad misma puede tener acceso a ellas y los nuevos funcionarios tendrán la misma oportunidad a partir del día primero de noviembre.

“Por eso existe la posibilidad de que no nos vamos a reunir porque no es necesario, mis cuentas son para el pueblo de Ahome y está establecido en una ley vigente en un decreto municipal como debe de ser y es de una gran pobreza y miseria política, es la falta de respeto de ignorancia hacia las instituciones políticas del Estado mexicano y a la sociedad en general”, abundó.

Lluvia de impugnaciones electorales

