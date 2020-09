Hay "Moches" en el tema de la basura en Ahome: José Borunda

Los Mochis, Sinaloa.- “Los moches” que dan las empresas recolectoras de basura para ser elegidas por la autoridad municipal son las que han definido, siempre, el tema en el municipio de Ahome y es el mismo problema actual, consideró José Borunda Menéndez, presidente de Morena en Ahome.

Cada uno de los procesos de este conflicto, el cual calificó como “el negocio sucio de la basura”, tiene un ingrediente de ser negocio sucio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Consideró que ninguno de los tres actores, ni gobierno municipal, ni PASA ni OP Ecología, están limpios.

“Es sucio lo que recogen y es sucio su proceder, es producto de un sistema caduco, corrupto, y la población de Ahome está en medio de los intereses de dos empresas de la basura por los moches, porque los barones de la recolección de basura tienen secuestrada la ciudad por sus intereses particulares, lo mismo que el presidente municipal Billy Chapman”.

“En un principio la empresa OP Ecología ganó la licitación debidamente, pero por cuestión de los moches no le convino a la autoridad municipal y pusieron a PASA arbitrariamente y fue así como ellos se quedaron con el contrato. Hubo un juicio que indicaba que ganaría OP y siguió su proceso, pero ahora que ya no les convino PASA o el moche llegó más grande por el otro lado, entonces se vino todo este caos”, agregó.

Dijo que se debe pensar en el mal que le hacen al municipio al no brindar el servicio.

Ese es un asunto entre particulares y el gobierno municipal tiene vicio de ilegalidad y de tráfico de influencias. Los únicos perjudicados son los ciudadanos de Ahome.”

Anarquía

En ese sentido, el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar Algándar, consideró que en el municipio hay una completa anarquía.

“Los regidores están desmintiendo al asesor legal, creo que la gravedad del asunto va un poco más allá y es ahí donde tenemos que ponerle énfasis, en que, cuando mañosamente el presidente municipal le otorga la concesión de la basura a OP Ecología aún sin contar con el relleno sanitario, sin cumplir con todos los requisitos que debió tener para entrar en operación y establecieron una tarifa.”

Explicó que la tarifa que debió establecerse en el contrato se compone por los cuatro elementos que integran el servicio, tales como la recolección de los residuos sólidos, el barrido manual, el barrido mecánico y el uso del relleno sanitario.

“Ahí debemos ponerle ojo porque autorizaron una tarifa donde ya está incluido el pago del relleno sanitario y ahora un juez de distrito, derivado de la incompetencia y de la ineptitud y sobre todo la voracidad con la que desarrolló este proceso el presidente municipal, obviamente le ordena el juez que pague a PASA por el uso del relleno sanitario y se debe poner ojo a la integración de esa tarifa que ronda en los 8 millones de pesos porque seguramente ya está incluido el pago del relleno sanitario”.

Urge análisis

Por su parte, Dulce Ruiz Castro, presidenta del PRI en Ahome, consideró necesario convocar a una sesión de Cabildo urgente, donde se haga comparecer a la tesorera del municipio para que aclare la tarifa justa y exacta que habrá de pagarse a quienes ocupan el relleno sanitario, pero además exigir una proyección a largo plazo sobre el tonelaje actual y el que se espera para saber con precisión cuánto se estará erogando en este tema.

Me ha tocado ver que no se está brindando el servicio adecuado y eso puede provocar graves problemas de salud. Con la salud no se juega presidente municipal”.

Para entender...

Cabildo aprueba 146 pesos por t de basura

El asesor legal de la actual administración de Ahome, Moisés Cárdenas, informó en entrevista que el Cabildo había aprobado pagar 146 pesos por tonelada de basura que ingrese al relleno sanitario de PASA. La entrevista se dio durante un evento del alcalde, Billy Chapman en el Museo Regional del Valle del Fuerte y que solicitó al experto en el tema respondiera a los medios por él.

Al día siguiente, los regidores desmintieron enérgicamente al asesor legal al señalar que desconocen el punto tratado y cantidades acordadas. El regidor Fernando Arce dijo no recordar que el tema se haya tratado en alguna sesión de Cabildo. Por su parte, el regidor, Raúl Cota, desmintió al funcionario al señalar que no tiene el conocimiento jurídico para hablar del tema; Sulae Castro, del PT, y Ramón López, de Morena, coincidieron en señalar que no se había tocado el tema en Cabildo.