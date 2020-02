Hay derrames de aguas negras en ejido Ahome Independencia

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos del ejido Ahome Independencia protestaron en contra de personal de la Japama por el alto riesgo sanitario que enfrentan desde hace meses debido a que la red de drenaje sanitario se encuentra saturada y las aguas negras están inundando los patios de sus casas.

El problema se localiza por la primera calle del sector ubicado frente al estadio en donde cerca de 10 familias se han visto obligados a soportar los malos olores y la peste debido a que las aguas negras afloran a la superficie y se constituyen actualmente en un grave riesgo dispersión enfermedades.

Los vecinos se encuentran sumamente inconformes porque denuncian que en infinidad de ocasiones el problema ya lo han reportado y por más que han expuesto la gravedad del mismo, el personal no solamente no les hace caso si no que han llegado a burlarse de ellos.