Hay falta de voluntad e indolencia para arreglar socavones: Canacintra

Los Mochis, Sinaloa.- Los socavones y alcantarillas son de los detalles que hay que atender porque atentan contra lo más importante como es la vida y la salud de las personas, manifestó Eury Valle.

El presidente de la Canacintra en Los Mochis, dijo que hay falta de voluntad e indolencia en estos temas, los cuales no se están atendiendo bajo el argumento de las escasés de recursos.

“Están esperando que resuelvan tanto gobiernos estatales y federales, y no digo que no haya obra, porque se están haciendo, pero son cosas menores, que no vienen a resolver todo el asunto de esas amenazas (socavones) porque no son otra cosa”, expuso.

Agregó que las autoridades municipales se dan la oportunidad de estrenar camionetas e invertir en otros asuntos que nos son propiamente prioritarios para el Ayuntamiento y dejan de lado temas de principal importancia como los socavones.

“Es entre incapacidad, negligencia y la verdadera voluntad de que no se están esforzando, están pasando la responsabilidad al gobierno estatal y federal, pero eso no les da permiso de que se acoten. De acuerdo con sus propios recursos pudieran hacer mucho más”, mencionó.