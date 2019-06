Hay mayor aceptación de la vacuna contra el papiloma: Sector Salud

Los Mochis, Sinaloa.- El virus del papiloma humano (VPH) es el principal causante del cáncer cervicouterino, básicamente es de transmisión sexual o coital, se anida en el cuello del útero que conocemos como cérvix y a partir de ahí inicia su replicación y su desarrollo, puntualizó Mario Humberto Álvarez Tarín, encargado de la Clínica de Displasias en el Hospital de Gineco Pediatría del IMSS de Los Mochis.

El especialista resaltó que las infecciones por el VPH se pueden adquirir en cualquier momento de la vida a partir de que se inicia la actividad sexual.

Cáncer cervicouterino

«La presencia del VPH en el cuerpo no es algo que traemos; se están usando mucho las pruebas para su detección que son diferentes al Papanicolao y a la colposcopia, y muchas veces la paciente llega asustada porque la prueba dio positivo para VPH, pero eso no significa que tenga la enfermedad de displasia, es decir, cambios anormales en las células de la superficie del cuello uterino; estará en vigilancia pero no avanzará hacia un cáncer. Y para que una mujer tenga la posibilidad de desarrollar un cáncer cervicouterino, primero debe tener displasia».

Asimismo, destacó que no existe tratamiento para una persona portadora del VPH que no padece displasia, sin embargo, un cuerpo con un buen nivel de defensas lo elimina.

No hay algo que ayude a eliminarlo, solo el uso del condón y tener buenas defensas contra los microorganismos, es decir, estar bien vitaminado y alimentado».

Resaltó la importancia del uso del condón para prevenir cualquier tipo de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VPH.

«Al igual que en todas las enfermedades de transmisión sexual, nunca va estar de más la protección con el condón. Tenemos una gran cantidad de eventos de sexo ocasional en el ser humano y lo mejor siempre será la prevención porque nunca sabes lo que vas a obtener, por eso debes protegerte».

En ese sentido, Jesús Caudillo Ginés, director del Centro de Salud Urbano de Los Mochis, indicó que desde hace algunos años, el Sector Salud lleva a cabo la aplicación de la vacuna contra el VPH como método de prevención.

«En las semanas nacionales de salud se ha incluido este biológico para ser aplicado específicamente a las niñas que tengan 11 años de edad, o bien, que se encuentren cursando la escolaridad del quinto grado. Se aplican dos dosis: la primera en el mes de octubre en la Tercera Semana Nacional de Salud, y la segunda en mayo durante la Segunda Semana Nacional de Salud».

Mayor aceptación

De acuerdo al Sector Salud, la población ha manifestado mayor aceptación a la vacuna contra el VPH en los últimos años.

«Hace algunos años, la vacuna no era muy aceptada, había cierto tabú y resistencia, sin embargo, al cabo de los años, hemos visto que cada vez, se tiene mayor confianza y eso genera mejor resultado. Es una vacuna mejor aceptada y que nos facilita mucho la labor de la prevención».

Con la aplicación de este biológico se previenen problemas que pudieran presentarse en años posteriores, por ello invitan a no oponer resistencia a una vacuna que puede salvar vidas.

Exhortamos a las familias, especialmente a las mamás, para que no exista resistencia a la aplicación de la vacuna, porque el motivo de su aplicación es preventivo».

Como suele ser con cualquier otra vacuna, puede que surjan efectos secundarios leves que son comunes, como dolor, enrojecimiento o inflamación en la parte donde se aplicó la inyección.

«La molestia en el sitio de la aplicación, que es en el brazo, y la irritación de la zona, son los únicos malestares. Con las dos dosis aplicadas, las niñas quedan protegidas de los virus más frecuentes a nivel de infecciones cervicales».

El VPH se contrae por contacto físico, y puede estar en otros sitios, no solamente a nivel genital.

«El VPH, además de ejercer una influencia sobre el cáncer del cuello uterino, también puede ser en otros niveles: en ano, en garganta, vulva, vagina, en otros sitios».

Vacunación

En la Jurisdicción Sanitaria 01, que comprende los municipios de Ahome, El Fuerte y Choix, la meta a aplicar durante la Segunda Semana Nacional de Salud son 2018 dosis, de las cuales se ha cubierto un 60 %.

En la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano intervienen todas las instituciones de salud. Puede acudir a cualquier unidad médica a solicitar la dosis.