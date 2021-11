Hay plaga de ratas en la colonia Tabachines 1 de Los Mochis, señalan vecinos

Los Mochis, Sinaloa.- Los habitantes de la colonia Tabachines 1 de la ciudad de Los Mochis ya no soportan a la gente inconsciente que tira basura en donde más le place. La basura ha ocasionado que durante las noches se ven ratas y cucarachas hurgando entre las bolsas de los desechos.

La señora Rita Castro Armenta dijo que durante las noches los perros, gatos y ratas rompen las bolsas de basura debido a que en ellas echan sobrantes de comida y por ello llegan esos animales en busca de comida, pero en la basura.

“Entre los vecinos ya hemos comentado esa situación, de que la basura no se deje en el piso; no obstante, parece que no les importa el cochinero que se hace ya que la basura la siguen depositando en la banqueta”, resaltó.

Lo bueno. En la colonia hay uno de los llamados sitios de taxi, es una gran ventaja para los habitantes de la colonia Tabachines 1 ya que es una opción de transporte. Foto: Debate

La quejosa dijo que la empresa recolectora no se lleva todas las bolsas de basura porque están por todos lados tiradas, debido a que no hacen alto total y la van recolectando sobre la marcha.

“De la única forma en la que se la llevan es si uno les da propina o bien generalmente ellos piden un apoyo para llevarse cualquier tipo de basura, pues generalmente no se llevan ramas o algún pequeño mueble de desecho, pero si les das la propina se llevan lo que sea”, enfatizó.

Lo malo. Lamentablemente las personas depositan bolsas de basura en cualquier lugar, generando que haya plagas de animales e insectos. Foto: Debate

Asimismo, doña Rita hizo un llamado a las autoridades para que exijan a la empresa recolectora que se lleve toda la basura y sobre todo que los trabajadores de la empresa que no pidan propina ya que se supone que tienen un sueldo.

“En una ocasión uno de los trabajadores me pidió que le diera una propina, le dije que no tenía en ese momento y días después no se llevaba toda la basura, eso me molestó mucho”, subrayó la inconforme.