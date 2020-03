Hay problemas serios en la economía nacional”, Macario Schettino

Los Mochis, Sinaloa.- Hay problemas serios en la economía porque en el 2019 no hubo crecimiento y el problema del coronavirus puede afectar aún más a la economía en el 2020, afirma el economista Macario Chettino. El analista político y columnista de diversos medios nacionales e internacionales fungirá como expositor de la Expoceres 2020 y aborda en forma abierta los temas de interés y la situación por la que atraviesa la economía mexicana.

¿Qué opina sobre el escenario económico actual que vive México?

Durante el año pasado la economía prácticamente no creció nada, de hecho se contrajo un poquito y esto muestra una situación de debilidad, pues habíamos estado creciendo a un ritmo bastante decente de un 2 y 2.5 por ciento y ahora ya no crecimos durante el año pasado y este 2020 parece que va a ser muy complicado, no nada más por cuestiones internas de México, sino ahora sí por un evento externo que es la aparición de esta nueva enfermedad que ha detenido a China y como China es un elemento muy importante en las cadenas de valor de la industria ya está teniendo impacto en todo el planeta.

¿Considera que esto puede ser una oportunidad para México?

En principio creo que es una gran amenaza porque lo que esto significa es que muchos de los negocios en México que se dedican a exportar necesitan piezas que deberían venir de China y no están llegando y esto les está complicando la producción. Hay una oportunidad porque China a partir de este momento va a ser vista con recelo por muchos productores, precisamente porque una interrupción de ese tipo le cuesta mucho dinero y probablemente quieran mover su inversión a otros países y eso sí puede ser una oportunidad para México, pero eso va a depender de muchos factores.



¿Empresarios y economistas dicen que no hay inversión y la economía va de mal en peor, como espera la proyección para lo que resta del 2020 en México?

Mi estimación antes del asunto del coronavirus era que deberíamos estar más o menos igual el 2020 que el 2019 porque como usted bien dice no ha habido inversión, la inversión se desplomó a partir de la decisión de López Obrador de cancelar la construcción del aeropuerto y no se ha recuperado y lo que medio mantuvo funcionando la economía en el 2019 fue por un lado el consumo que no creció mucho, pero sí creció, y las exportaciones que se empezaron a detener a fines del año esto fue lo que terminó dejándonos con números negativos.

Sin embargo, el director del banco central Jonathan Heath dice que la situación económica del país no cumple las características de recesión, ¿qué opina al respecto?

A Jonathan Heath le gusta mucho la medición de la economía, es lo que él ha hecho desde hace mucho tiempo. Para definir lo qué es recesión utiliza tres elementos que tienen que ver con la duración en lo cual él coincide, pues ya llevamos varios trimestres con economía mal, pero también influye la profundidad de la caída y su extensión en toda la economía, él insiste en que las caídas no han sido muy profundas y hay sectores que han seguido creciendo y el ejemplo claro son las ventas al menudeo, el consumo que efectivamente ha seguido creciendo y también el empleo que durante el 2019 sigue creciendo, pero lo hizo mucho menos que antes, es una discusión más de corte académico que no vale la pena dedicarle mucho tiempo, le puede decir una recesión o no pero el asunto es que la economía no solamente no crece, sino se contrae.

En torno al riesgo potencial del coronavirus ¿qué considera que debe hacer el Gobierno ante este problema?

Bueno, son problemas de dos tipos; por un lado está el de la salud pública en ese yo no quiero extenderme porque hay expertos que tienen que ayudarnos a decidir sobre las mejores medidas a desarrollarse para evitar su dispersión y en términos de cuestión económica no podemos hacer mucho con este momento así de inmediato, es decir, si por ejemplo para la fabricación de automóviles se requiere un chip que viene de China, pues eso no lo vamos a poder hacer, de la nada bajar la tasa de interés como acaba de hacer Estados Unidos tampoco sirve para nada. Yo lo que creo que hay que aprovechar el momento pensando en el futuro y tratar de convencer a las empresas internacionales que si están pensando en moverse de China que se vengan a México y esto requeriría que el Gobierno tome un rol activo para atraer la inversión, pero esto obligaría a que él actúe de manera distinta a como lo ha hecho hasta hoy, porque hasta hoy el Gobierno más bien ha estado ahuyentando a los inversionistas y ahora necesitaríamos que los atraiga y esto implicaría una actitud distinta del Gobierno, por ejemplo, retomar la reforma energética será importantísimo para atraer la inversión son las cosas importantes que podrían hacer, pero no sé si la van a hacer y lo dudo la verdad.

¿Cómo analiza la situación del campo mexicano?

Pues al campo mexicano le ha ido muy bien, recientemente en los últimos años ha sido el sector que más ha crecido en México, esto tiene que ver mucho con la exportación y en particular de frutas, verduras, legumbres: somos de los principales introductores a Estados Unidos, pero también no se ha ido bien en carne, huevo, leche. Entonces, creo que el campo vive un buen momento, es un campo que se transformó mucho después del Tratado Libre Comercio y tiene una orientación hoy al sector externo que creo que le ayuda.

¿No ve riesgos para este sector derivado de la reducción que este año tuvo el presupuesto de la Sader?

Es complicado saber exactamente en dónde va a golpear más esta situación, a mí me parece que hay problemas más serios en otras áreas, como por ejemplo economía que tuvo problemas porque le hackearon su sistema y esto impidió que se dieran los documentos necesarios para exportar tomate, entonces perdimos exportación de tomate por culpa de un error de este tipo, entonces si las reducciones de presupuesto del Gobierno han sido excesivas no han sido muy bien planeadas y sí están costando en distintos sectores de la economía y no dudo que en el campo también va a tener un impacto.