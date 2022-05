“Hay que apoyar con políticas públicas al ciclista urbano”: Luis Felipe Villegas

Los Mochis, Sinaloa.- Luis Felipe Villegas Castañeda tiene muy claro hacia dónde deben ir los criterios de movilidad urbana a corto y mediano plazo en Sinaloa.

Es momento, señaló el activista social y político independiente, de que los gobiernos municipales y el estatal le apuesten a la seguridad que necesita el ciclista urbano para trasladarse, aquel que por necesidad o estilo de vida utiliza este medio de transporte para llegar a su escuela, al trabajo o a alguna actividad social y que con esto contribuye, con conocimiento de causa o no, a mejorar el medio ambiente y a disminuir el cambio climático.



¿Qué es Rueda Verde, la asociación que preside?

Es un colectivo que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte, y es muy importante que quede explicado este punto porque muchas veces lo confunden, sobre todo la autoridad. La mayoría de los ciclistas somos urbanos: siete de cada diez personas que nos movemos en bicicleta no lo hacemos por deporte propiamente, aunque va implícito el activarse físicamente al usar la bicicleta, pero una gran masa de la ciudad, un gran porcentaje, se mueve en bicicleta por necesidad, y es un vehículo económico y rápido en comparación con cualquier otro.

¿Existe una cultura vial del uso de la bicicleta en Sinaloa?

Creo que se ha generado un desarrollo importante en la última década en el tema de la cultura vial. Por ejemplo, en Los Mochis veo con agrado el pintado de espacios y guías en las calles para darles preferencia a los ciclistas, pero faltan señalamientos, indicativos físicos, un mapa que marque las rutas donde están esas vialidades. En mi opinión, veo que ese desarrollo no ha ido de la mano con el mejoramiento de la infraestructura.

¿Ahome, Culiacán y Mazatlán cómo se encuentran en esta dinámica?

Bueno, en Ahome, durante su administración, el expresidente municipal Arturo Duarte García ideó el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, que se encargó de hacer la ciclovía del Centro de Usos Múltiples (CUM). Luego se hizo la del Cerro de la Memoria y se piensa en una ciclovía a Topolobampo, y no digo que son malas inversiones, pero no hay ciclovías ni señalamientos enfocados a la mayor masa de ciudadanos que vemos a la bicicleta más como un medio de transporte que para hacer deporte. Igual sucede en Culiacán y Mazatlán, donde se han llevado a cabo proyectos muy importantes en ciclopistas, incluso para el turismo, y qué bien, pero volvemos a lo mismo: no se invierte para los ciclistas urbanos.

¿Cuándo se cruza el activismo social con la política?

Hace tres administraciones municipales, exactamente, con un tema de unos parques públicos que una empresa constructora permutó con el Ayuntamiento en un acto que dañaba a habitantes de varios fraccionamientos.

Nosotros como organización de Rueda Verde contamos con los diputados de la fracción panista, el caso se llevó al Congreso del Estado y se hizo una denuncia ante las instancias correspondientes para apoyar a las familias afectadas, y después se pusieron una serie de denuncias por parte de los vecinos, donde nosotros estuvimos participando. En esa época me convertí en candidato independiente a la alcaldía de mi municipio.

Como regidor y desde otros cargos públicos en los que ha estado, ¿cuáles han sido sus impresiones en las políticas públicas?

Cuando fui regidor con Álvaro Ruelas Echave, en 2017-2018, fui un participante muy activo y me involucré sobre todo en temas del cuidado de los dineros. Me tocó hacer denuncias sobre todo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome ante la Auditoría Superior del Estado. Luego estuve un par de meses en la administración de Manuel Guillermo Chapman Moreno. Esa fue una administración caótica que generó un atraso muy grande para el municipio, pero hoy por fortuna son otros tiempos y veo con agrado que el alcalde Gerardo Vargas tiene interés en retomar el tema del medio ambiente, por ejemplo, con las amapas y la movilidad social, que nos interesa, y mucho.

¿Qué viene para Rueda Verde?

Después de dos años de pandemia en los que suspendimos una de las actividades más bonitas del colectivo, este mes la vamos a retomar. El 26 de mayo tenemos la rodada nocturna, que ha trascendido incluso el estado y en la que han participado más de 6 mil personas.

Hay que recalcar que no es una actividad deportiva, sino una manifestación que hacemos como organización para que la autoridad voltee a vernos y nos dé nuestro derecho y nuestro espacio de circular por la ciudad de manera segura. Ese es el principal motivo de urbanizar esta actividad.

¿Por qué apostarle a esto?

Las ciudades más desarrolladas, en las que mejor calidad de vida tienen son en las que le han invertido al espacio público peatonal y de las bicicletas.



¿Cómo se visualiza en 10 años Luis Felipe Villegas?

Activo empresarialmente y como impulsor de la participación ciudadana de los jóvenes en organizaciones sociales o políticas.

Luis Felipe Villegas Castañeda

empresario

*Lugar y fecha de nacimiento: Los Mochis, Sinaloa. 13 de octubre de 1971

*Trayectoria: Presidente del Banco de Alimentos Los Mochis, vicepresidente regional de la Asocia-ción Mexicana del Banco de Alimentos, tesorero de la asociación civil Paso Firme, candidato independiente a la alcaldía de Ahome. Preside la asociación Rueda Verde. Promotor del desarrollo sustentable.