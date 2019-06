'Hay que colaborar con gobiernos en políticas públicas de conservación ambiental'

Los Mochis, Sinaloa.- El cuidado del planeta es un tema que compete a todos los ciudadanos y estos tienen que colaborar con los gobiernos en las políticas públicas de conservación del medio ambiente, pues no sólo se trata de buscar culpables, ya que es responsabilidad de todos, manifestó María del Socorro Zambrano Arcos.

La ingeniera forestal por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, con amplia experiencia en planificación del desarrollo, temas ambientales, ordenamiento territorial y educación superior, habló en entrevista para EL DEBATE sobre el calentamiento global, la planta de fertilizantes, la importancia de los canales, la quema de soca y otros temas de relevancia ambiental.

La especialista impartió el curso taller “Tendencias ambientales en contextos de ciudades en desarrollo” a personal docente de los programas educativos de ingeniería forestal e ingeniería forestal comunitaria de la UAIS.

¿Qué le parece la ciudad de Los Mochis?

Ustedes tienen una ciudad muy bonita, con muy buenas avenidas y con una buena cobertura vegetal. De verdad que los felicito.

Siente uno que está en la ciudad de Valledupar, por el ejemplo de planificación, por la cobertura vegetal para estos climas que es tan importante y tienen que seguirla impulsando y tienen que seguir dándole más importancia para que se llene de verde esta ciudad.

En Los Mochis tenemos el Parque Sinaloa, un pulmón verde. ¿Se requieren más espacios como este?

El Jardín Botánico de Los Mochis es espectacular. En Bogotá tenemos cuatro pulmones, una ciudad de 8 millones de habitantes. Tenemos los cerros orientales, el parque metropolitano Simón Bolívar, un Jardín Botánico muy comparado al de ustedes pero no en extensión. En extensión ustedes son el doble o el triple de lo que nosotros tenemos, los felicito. Jardines botánicos sólo tiene que haber uno, y todos tenemos que ir al único Jardín Botánico que existe en la ciudad. Y todo se tiene que centrar en el Jardín Botánico. Y sembrar en otros parques más otro pulmón verde, puede ser al norte, al sur, al oriente o al occidente. Los parques lineales son fundamentales.

Por ser una zona agrícola en Los Mochis hay muchos canales, los cuales por el desarrollo de la ciudad se han ido tapando, ¿esto es correcto?

Los canales tienen que existir, ayudan a recoger el agua para las épocas secas, y ayudan a que vayan las aguas a donde tienen que ir. Lo ideal es que los canales estén abiertos, que se conserven abiertos, pero no sé si pase lo mismo que pasa en mi ciudad, a medida que pasan los años y que se va dando el desarrollo, los canales se cierran para construir villas, para construir vivienda y no les interesa, y eso sucede en las grandes ciudades; esperemos que ustedes jamás les pase, en lo posible no. Pero sí en el desarrollo y el crecimiento de una ciudad hemos visto que los tapan. Lo que tendrían que mirar es que se mitigue ese impacto, que se mitigue ese daño, en eso sí hay que hacer las campañas para evitar que esto suceda.

Mucha gente duda que exista el cambio climático...

El cambio climático es un tema moderno, pero son temporadas cíclicas que se repiten cada 18 o 20 años, eso lo dice el director del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales). Él lo dice con estudios, y los histogramas que vemos en Colombia nos demuestran que esos ciclos se repiten entre 18 o 20 años. Lo que sí ha cambiado es el número de habitantes, el número de ciudades y eso ayuda a que las temperaturas suban, no hay que desconocer que todo es cíclico. El cambio climático es porque el número de la población mundial ha aumentado en miles de millones de habitantes y el mal uso de los recursos naturales, y la vida cómoda, todo nos gusta más fácil. Se tiene que hacer un uso muy razonable de todo lo que usamos. Se está implementando el uso del transporte público y el uso de la bicicleta.

¿Usted cree que sí le estén apostando lo suficiente los gobiernos para contrarrestar el cambio climático y la contaminación?

Sí, y tenemos que colaborarles a los gobiernos con los políticas públicas de conservación del medio ambiente, porque buscamos responsables, y todos somos responsables y tenemos que tener un mínimo de colaboración y conciencia ambiental. Las personas tenemos que ser responsables, colaborar y seguir educando a las futuras generaciones. Son los ciudadanos los responsables de cuidar o maltratar el medio ambiente, y a tenerlo, conservarlo y protegerlo.

Ante todos estos cambios que se han presentado, ¿cómo se visualiza el planeta a futuro?

Más difícil, más personas en las ciudades. Las teníamos en los campos. En este momento tenemos que aceptar por los conflictos a nivel mundial que la gente tiene y ha tenido que migrar a las ciudades en busca de oportunidades, obligados, no porque ellos se hayan querido venir y dejar sus tierras, dejar sus campos, dejar sus familias. Ninguna persona del campo se viene por gusto, esto es porque no tuvieron alternativa y llegan a los ciudades.

¿Qué opina de que los productores en Sinaloa sigan quemando la soca a pesar de que las autoridades advierten de fuertes sanciones.

Sería implementar en las empresas agrícolas las normas 67 y 101 de desarrollo sostenible, donde se aplicaría de obligatorio cumplimiento para hacer el aprovechamiento de todos esos residuos, y si no lo hacen voluntariamente sería con la ley. Pero eso se tiene que aprovechar de otra manera, no contaminando, sino hacer uso para futuros abonos orgánicos. Las empresas lo saben, lo pueden hacer y lo deben hacer.

Con respecto a la planta de amoniaco que se pretende hacer en el puerto de Topolobampo en un sitio Ramsar, ¿se puede construir ahí?

Si tiene que ver con humedales, está el convenio Ramsar a nivel mundial y sabemos que el recurso hídrico es protegido a nivel mundial. En eso puede primar el interés político y económico, pero se tiene que conocer la norma que protege los humedales. Es responsabilidad de los gobernantes en turno, no haberlo tenido en cuenta por falta de conocimiento. Los ciudadanos primero tuvieron que haber sido informados y consultados y conocer la norma, siempre se tiene que trabajar con la norma ambiental. Afecta la actividad pesquera y todo el medio. Si hablamos de humedales no se puede desarrollar ese proyecto.

EL PERFIL

Nombre: María del Socorro Zambrano Arcos

Lugra y fecha de nacimiento: Bogotá, 31 de julio de 1953

Profesión: Ingeniera Forestal por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá

Especializaciones: Doctora en Nuevos Recursos y Sustentabilidad en Turismo. Universidad de Salamanca (España),

maestría en Gestión y Evaluación Ambiental. Universidad Sergio Arboleda. Bogotá. Manejo Integrado del Medio Ambiente, Universidad de los Andes. Bogotá. 1997, entre otras.