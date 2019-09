Hay que gestionar la utilización del automóvil: Héctor Zamarrón

Los Mochis, Sinaloa.- Las tres principales ciudades sinaloenses (Culiacán, Mazatlán y Los Mochis) están en el momento adecuado para buscar soluciones creativas a los problemas de movilidad que observan.

Contrario a lo que sucede en grandes urbes, como la Ciudad de México, Tijuana o Guadalajara, en Sinaloa las condiciones viales podrían mejorar considerablemente, lo cual incidiría de forma directa en la calidad de vida de sus habitantes, externó Héctor Zamarrón, periodista apasionado en los temas de urbanismo y transporte. Igualmente, Zamarrón cuestionó la estrategia de Gobiernos que han enfocado sus esfuerzos de movilidad hacia el coche, en detrimento del peatón.

¿Cuáles son los problemas más comunes a los que se enfrentan las ciudades que buscan un enfoque de peatón y no de automóvil?

Estamos en una crisis urbana de escala global. El modelo de urbanización que impuso la proliferación de los vehículos privados, de los automóviles, en todo el mundo, no hay ciudad que se escape de las consecuencias negativas del exceso de autos; no de la presencia de ellos, sino de la mala gestión del espacio que invaden los vehículos privados en todas las ciudades. Requerimos mirar hacia el resto de los actores: los peatones, el transporte público, los ciclistas. Si no somos capaces de darnos cuenta cómo estamos deteriorando la vida de los que no utilizan vehículos privados por tener cada vez más espacios de estacionamiento, por recortar las esquinas para tener más rápidos los ángulos de giro, por desaparecer glorietas, andadores, reducir banquetas, y todo para tratar de aliviar el caos vehicular, como si fuera tan fácil agrandarse el cinturón cuando uno engorda, llega un momento en el que no hay manera de hacer más grandes las calles y hay que empezar a gestionar la utilización del automóvil privado para tener una mayor calidad de vida.

En una ocasión usted dijo que la congestión vehicular se comporta como un gas, que entre más espacio tenga, mayor es. ¿Cómo es esta idea?

Es un concepto de la ingeniería de tránsito. Esto lo dicen los expertos en transporte. Se ha estudiado que cuando hay congestión vehicular, muchos propietarios de vehículos tienden a dejar sus vehículos guardados. Al momento de crear una nueva vialidad, se genera el fenómeno del tránsito inducido: al pensar que ahora puedes ir más rápido porque hay más vialidades, hay más autos en circulación. En lugar de repartirse en el espacio vial existente, se mueven hacia las zonas teóricamente liberadas de tránsito, por eso las obras viales tienen una corta temporalidad de vida, no duran más de dos o tres años, y rápidamente caducan. La mejor muestra es la Ciudad de México: los segundos pisos empezaron en el 2000, y para el 2019, con 71 kilómetros de segundos pisos, la velocidad y la congestión siguen siendo iguales o peores que hace veinte años, con miles de millones de pesos de inversiones mediante.

¿Cuáles son las ventajas de generar una ciudad o una zona urbana más amigable con el peatón?

Esto solo puede ocurrir en ciudades pequeñas y medianas; en las grandes ya es imposible pensar en esa opción. En ciudades pequeñas, el contacto humano es mayor, uno sale y encuentra a sus familiares, a sus amigos, conocidos; hay mayor calidez en las calles por esta misma razón, y el hecho de poder viajar a la velocidad que te permite la caminata, ayuda a observar mucho mejor el entorno, si es que las condiciones de la ciudad lo permiten, porque entra en juego la calidad de las banquetas, los pavimentos; del alumbrado, si es de noche; del arbolado, si es de día; cuestiones en las que a veces no repara uno, si permiten que las empresas lleguen e inunden de cables las calles, hagan hoyos para meter infraestructura y reparen a medias.

En Sinaloa, con la tendencia a mejorar espacios como lo fue la Zona 30 en Los Mochis, los remozamientos al malecón y las modalidades del transporte alternativo en Mazatlán, Culiacán con ideas urbanísticas de reductores de velocidad, ¿cómo ve estos pasos?

Como no hay una solución única a los problemas, cualquier acción que contribuya a abrir el debate, a cambiar la manera en la que no comportamos, es bienvenida. Lo importante es empezar un proceso de cambio. Puede uno cometer errores en el camino, se corrigen, pero lo que no puedes es permitir mantener la situación actual, que claramente es perjudicial para todos: para la salud, la economía, la vida. En fin, hay que cambiar, es obligado cambiar.