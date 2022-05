"Hay que ir siempre adelante": Bernardo llegó a Los Mochis en busca de obtener ingresos

Los Mochis, Sinaloa.- En los últimos años, se ha visto un fenómeno que ha afectado a los pueblos: vive más gente en las ciudades que en las áreas rurales. Cientos de personas dejan sus hogares en el campo y migran hacia centros urbanos.

Tal es el caso de Bernardo Ureña Espinoza. Él es originario de San José de Gracia, municipio de Sinaloa, y desde hace más de 15 años se dedica a la venta de coricos, cacahuate, ajo y chicles.

Algunas de estas personas, como Bernardo, simplemente se desplazan para buscar nuevas oportunidades de mejorar sus vidas, en este caso se dedicó al comercio, producto que compra a una señora que vive en Santana, municipio de Choix.

“Yo los domingos me pongo aquí cerca del tianguis dominical, pero los demás días de la semana me pongo en los cruceros de esta ciudad de Los Mochis, ahí ofrezco mis productos, y la gente me apoya”, subrayó.

Bernardo señaló que a él no le importa tanto hacer negocio, sino que su satisfacción es dar sus productos a precios justos para que la gente se los lleve.

“Los productos que yo vendo los doy hasta cinco pesos más barato que otros vendedores y en ocasiones no completan el dinero, y les digo que se lo lleven, que ahí a la vuelta me lo paguen”, señaló.

Satisfacción

Bernardo dijo que está agradecido con la gente, pues cada vez que se lo encuentran le dan dinero, mismo que ahorra para comprar sus productos.

“Yo por todo le invierto unos 3 mil pesos entre los coricos y los cacahuates; mi ganancia es solo recuperar la inversión y ayudar a la gente, pues muchos no tienen dinero para comprar”, enfatizó.

Asimismo, Bernardo dijo que tiene familia, pero que cada quien trabaja para sus gastos, pues cada quien es responsable de lo que hace.

“Cuando no estoy en los semáforos, me meto a las cantinas a vender cacahuate. Ahí los clientes siempre me compran y también me regalan una feriecita”, subrayó.

De sol a sol

El comerciante reiteró que de lunes a sábado trabaja todo el día, de sol a sol, ya que es la única manera de ganarse unos pesos, pues no le gusta abusar de la gente dando precios altos.

“Todos los días le chin... duro, le chin... duro de lunes a viernes, trabajo más de 12 horas diarias. Y así compro 2 mil pesos de coricos y mil pesos de cacahuates”, reiteró.

En este caso bastante común, la migración a las ciudades no constituye una opción verdadera. El impacto de esta migración en el planeamiento urbano debe ser reconocido para que los migrantes y las ciudades puedan desarrollarse y prosperar.

Bernardo señaló que ha tenido la fortuna de ahorrar dinero en los últimos años, debido a que con ello pudo comprar una camioneta usada, pero lo comenta con gran satisfacción pues es uno de sus logros, tras haber dejado su actividad en la zona serrana de Sinaloa.

“Con mi trabajo he comprado esa camioneta. Es usada y no está en muy buenas condiciones, pero es mía. La pude comprar con lo que hago: vender mis productos a la gente, a pesar de que se los doy al costo. Creo que por eso me ha ido bien, porque ayudo a la gente y ella me ayuda también”, resaltó.

Te recomendamos leer:

Asimismo, dijo que lo importante es no rendirse y salir adelante ayudando a la gente.