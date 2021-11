¡Haz compras razonadas! Más de 300 empresas afiliadas a Canaco participarán en el Buen Fin en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Son más de 300 empresas afiliadas a la Canaco, delegación Los Mochis, las que participarán en este Buen Fin que iniciará desde mañana miércoles hasta el 16 de noviembre, informó Marco Vinicio Ibarra Ibarra.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, delegación Los Mochis, mencionó que el banderazo oficial de arranque de este programa lo harán mañana a las 11:00 horas en la Plaza Sendero.

Asimismo, exhortó a la gente para que haga compras razonadas y no se dejen llevar solo por las ofertas.

"Le pedimos a la gente que hagan una compra razonada, no porque sea barato se pongan a comprar cosas y guardarlas, la economía no está para tirar el dinero, si no aprovechar precisamente esos descuentos que se estarán presentando para el ahorro familiar más que nada".

Agregó que deben de aprovechar los descuentos y ofertas para comprar solamente aquellas cosas que realmente necesiten. "Que gasten, pero por cosas que necesitan realmente".

Hizo un llamado a los comerciantes y a todos las empresas que estarán participando para que hagan descuentos reales y no engañen al comprador.

"Que las ofertas que están poniendo, los descuentos que están poniendo, realmente sean descuentos y ofertas, que no saquen cosas que ya no se usan o que pasaron de moda, sino que sean cosas útiles para sus clientes".

De igual manera, invitó a todas aquellas personas que van a realizar sus compras a que pongan la queja ante la Profeco si observan alguna irregularidad.

Ibarra Ibarra expuso que la petición a la autoridad municipal siempre ha sido que resguarden lo que es la parte céntrica de la ciudad y aquellas áreas donde se encuentran las tiendas comerciales grandes, por el movimiento que se registra en estas fechas.

"A los ciudadanos les pedimos que se cuiden y la autoridad que redoble la vigilancia sobre estos sitios".

Marco Vinicio Ibarra comentó también que los artículos que más se venden durante el Buen Fin son los electrónicos.

Dijo que este año esperan que el 40 por ciento de las ventas se haga vía internet.