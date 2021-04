He sentido cien por ciento el apoyo de los ciudadanos de Ahome: Angelina Valenzuela

Los Mochis, Sinaloa.- La candidata a la alcaldía del municipio de Ahome por el partido Fuerza por México, Angelina Valenzuela Benites, manifestó que en cada uno de los recorridos que ha hecho en su campaña, ha sentido cien por ciento el apoyo de la ciudadanía.

"Nos hemos encontrado con la ciudadanía abocada a nosotros en el tema del apoyo en estas elecciones para el 6 de junio. De verdad, no hay día que cuando comienza no reciba una bendición de parte de cualquier ciudadano, al cual le toco la puerta y me abre el corazón. Yo creo que están hartos de lo mismos y nosotros somos la única opción diferente, la hoja de vida limpia, lo que ellos están pidiendo prácticamente".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De esta manera, expuso que Fuerza Por México tiene la ventaja de que es un partido nuevo con una imagen fresca.

Leer más: Me siento fortalecida con la encuesta ciudadana en Sinaloa: Rosa Elena Millán

Es poder demostrarle a la gente que somos del pueblo y para el pueblo, y sobre todo en el sentido social que vamos a manejar nuestro gobierno".

La candidata exhortó a la ciudadanía de Ahome a que chequen la hoja de vida de cada uno los candidatos para que tomen la mejor decisión el 6 de junio.

Sobre la denuncia del retiro de propaganda que hizo la alianza Va por Sinaloa (PRI, PAN y PRD) sobre su candidato, en la que supuestamente culpan a trabajadores del Ayuntamiento de Ahome, Angelina Valenzuela expresó que están en su derecho de poder denunciar sobre todo si ellos pagaron el espacio publicitario. Por ello, hizo un llamado a los candidatos y partidos a respetarse y actuar con civilidad.

"Hablamos de una civilidad y también firmamos un acuerdo de civilidad, conforme a eso tenemos que respetar. Que todo sea civilizado, que llevemos la contienda como debe de ser, con todo el respeto del mundo porque aquí es por la ciudadanía, cada uno trae un arrastre, pero simple y sencillamente tenemos que respetarnos entre todos los contrincantes".

Angelina Valenzuela se reunió esta mañana junto a Rosa Elena Millán con Canacintra Los Mochis. Foto: Debate

Leer más: En Sinaloa no votarán los muertos, INE da de baja a 200 mil ciudadanos fallecidos

La candidata a la alcaldía de Ahome se reunió esta mañana junto a Rosa Elena Millán Bueno, candidata a la gubernatura de Sinaloa, con Canacintra Los Mochis. Expuso que de esta manera tendrán una plática con esta cámara para que les digan cuál es la dolencia de los industriales.