Héctor Cuen asegura que tendrá margen de contratación de personal en la Secretaría de Salud en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Consciente de la responsabilidad que implica, pero sobre todo, de que quienes conformarán el equipo de la Secretaría de Salud en Sinaloa deben tener experiencia y profesionalismo, Héctor Melesio Cuen Ojeda aseguró que tendrá margen para dichas designaciones.

El próximo secretario de Salud en el gobierno del estado adelantó que incluso ese tema ya fue abordado con el propio gobernador electo, Rubén Rocha Moya, quien dijo, le dio el aval.

“Va a haber margen y no está tanto negociado, está platicado con él (Rocha Moya) quien me está dando la confianza para ser secretario de Salud y desde luego yo siempre lo voy a representar a el dignamente”, señaló.

En ese sentido, señaló que en respuesta de la confianza que se le está dando para formar parte de la administración estatal aseguró que trabajará de manera institucional.

“Él (Rocha Moya) me da la confianza a partir del día lunes y yo voy a trabajar de manera institucional, la gente me conoce que soy respetuoso, muchas veces se pasan algunos columnistas al decir que lo único que voy a hacer es trabajar para ser gobernador del estado de Sinaloa pero dicen que el qué es mandado no es culpado”, enfatizó.

Cuén Ojeda se refirió a la operatividad de la Secretaría, especifíciamente en cuanto a la pandemia, tema al que se refirió como algo necesario hacerlo público.

“Siempre he sido un crítico muy fuerte, me han preguntado si se maquillaban las cifras (de casos Covid-19), qué si tenía la duda y yo les dije que no tengo la duda, que estoy seguro que si, siempre lo he dicho, yo no me escondo para decir las cosas cuando se trata de poner por delante la salud y la vida los sinaloenses”, abundó.

Por último, aseguró conocer el tema de la salud por lo que expuso que habrá de trabajar en el tema de la prevención y de la transparencia en la información real.

“En el caso del Covid-19 no hay que jugar al teléfono descompuesto con la ciudadanía, hay que hablarle con la verdad porque si decimos que todo está bien, si decimos que el semáforo está en verde la gente se va a relajar, se va a descuidar y va a aumentar el número de muertos”, enfatizó.