Héctor Melesio Cuén desea ser el próximo secretario de Educación en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque informó tener ofrecimientos por parte del gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para entrar al gabinete en esta próxima administración gubernamental, sobre todo como secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, dijo que le gustaría más la Secretaría de Educación.

"Hay ofrecimientos hasta el día de hoy y estamos valorando. Sobre todo en la Secretaría de Salud, que a mí me gustaría más la de Educación desde luego, aunque no estoy casado con ninguna de ellas, yo me jacto de que domino el tema de salud, que domino el tema educativo y que domino el tema empresarial de manera sobrada, incluso", dijo.

Mencionó que el día de mañana tendrá una reunión con el gobernador electo para tomar las decisiones.

Expresó que es una definición que entrará al gabinete de Rubén Rocha Moya. "Es una definición ya porque tuvimos una plática el día de antier y quedamos de vernos el día de mañana".

Comentó que al gabinete van más elementos de la estructura partidista.

"Hay que recordar que existe un convenio firmado de parte de Mario Delgado, presidente nacional de Morena y también por Citlali Hernández, secretaria general de Morena a nivel nacional, donde de manera muy clara dice que habrá inclusión en las diferentes administraciones municipales y la estatal también".

En el caso de las administraciones públicas municipales expuso que todo va a depender de los propios presidentes, de qué tanto se hayan sentido arropados por el Partido Sinaloense. "Ustedes valoren aquí en Ahome si fue arropado o no el actual presidente municipal electo".

Cuén Ojeda agregó que no quieren exigir nada en presidencias municipales ni en la gubernatura, y que si no hay puestos no pasa nada. "Como lo dije yo a nivel estatal, si a nivel estatal no hay nada, ni pucheros vamos a hacer".

Destacó que el que entraría al gabinete sería Héctor Melesio Cuén Ojeda como persona de manera individual no como partido, pero que el Partido Sinaloense continúa su camino, y estaría renunciando a la presidencia de este si entra a alguna Secretaría.

Añadió que el PAS tiene gente para cualquier espacio de gobierno. "Hay muy buenos perfiles en el Partido Sinaloense, de hecho estamos sobrados, de tal manera que estamos listos para trabajar, si nosotros no tenemos espacios, vamos a apoyar este proyecto Morena-PAS".

Informó que en el proyecto legislativo, en Sinaloa, van a hacer una alianza Morena-PAS por razones obvias. "Nosotros fuimos juntos y luchamos juntos y yo siempre dije que no nos gusta trabajar para el momento, nos gusta trabajar a mediano y largo plazo, de tal manera que esto sigue hacia adelante. Estamos contentos con tener un grupo parlamentario de mínimamente 8 diputados aquí en el estado de Sinaloa, y estamos contentos por el hecho de haber ganado todas las presidencias municipales donde nosotros participamos".

Melesio Cuén se reunió esta mañana en Los Mochis con regidores y diputados del PAS, electos.