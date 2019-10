Heriberto necesita donadores de sangre para ser sometido a cirugía

Los Mochis, Sinaloa.- Desde el pasado 7 de octubre, Heriberto García Felicián, de 29 años de edad, se encuentra internado en el Hospital General de Los Mochis; fue atropellado sobre la carretera Internacional México 15 y requiere donadores de sangre para ser sometido a dos cirugías que necesita para sanar.

Su prima Virginia Burgos Felicián acude a la buena voluntad de la gente para reunir las unidades de sangre que necesitan para que pueda ser intervenido quirúrgicamente.

“Lo atropellaron en la carretera Internacional; tiene dos fracturas, una en la pierna y otra en el brazo; ingresó al hospital el 7 de octubre; necesitamos donadores de sangre tipo A positivo para que lo operen; no hemos encontrado, hemos estado batallando, he traído a algunos donadores pero no nos han servido porque estaban enfermos”.

Heriberto es hijo único, su padre falleció y su madre padece de sus facultades mentales. Virginia es la única persona que acude a visitarlo y a brindarle un poco de aliento. Son originarios de San Miguel Zapotitlán.

Yo trabajo de intendente en la gasolinera de San Miguel, pido permiso para poder venir a verlo, porque no viene nadie más, nada más están esperando la sangre porque tiene anemia y le tienen que poner antes de operarlo, le harán dos cirugías”.

«Necesitamos dos unidades de sangre tipo A positivo para que puedan operarlo, estamos desesperados»: Virginia Burgos Felicián, prima Heriberto. Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

Solicitan ayuda

Virginia carece de solvencia económica para costear la sangre y los medicamentos que no abarca el Seguro Popular.

Desde la cama 319 anhela la recuperación de su primo para juntos poder regresar a casa.

“La persona que lo atropelló lo dejó tirado y se fue, lo trajeron en ambulancia al hospital, tiene Seguro Popular gracias a Dios; hicimos un shower médico para los gastos, yo he venido a comprarle sus medicamentos, una señora me ha ayudado a acarrear las medicinas porque él está solito, nadie viene, solo yo”.

Si usted desea ayudar a esta familia puede comunicarse al número: 66 81 44 62 94 con Virginia Burgos Felicián.