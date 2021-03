Hombre de la tercera edad ha vivido un viacrucis por bloqueo su tarjeta de Bienestar en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Un verdadero viacrucis es el que han vivido en la búsqueda del desbloqueo o reposición de una tarjeta de Bienestar en la ciudad de Los Mochis, denunció Guillermo Ramos.

Manifestó que su padre, el señor José Guillermo de Jesús Ramos Abintia, es el beneficiario del apoyo que entrega el gobierno federal a través del Programa Integral de Bienestar, pero no lo ha recibido desde hace alrededor de un año y medio porque la tarjeta está bloqueada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Desde hace casi dos años mi papá sufrió un infarto cerebral y su capacidad quedó reducida al 60 por ciento, tiene dificultad para moverse. Tiene un lapso de año y medio que la tarjeta está bloqueada porque él, por su incapacidad, la pasó varias veces y yo creo que si la pasas cuatro o cinco veces, te bloquean automáticamente las tarjetas”, dijo.

Leer más: Denuncian que Viva Aerobus vende boletos en línea y no opera

José Guillermo de Jesús Ramos Abintia es un señor de la tercera edad con domicilio en Belisario Domínguez 1710 sur y 2 de Abril, en la colonia Anáhuac de Los Mochis, y requiere ese dinero para subsistir, y lo necesita más aún después de su enfermedad.

“Desde hace un año y medio él no ha recibido un solo peso de ese dinero. Ya recurrí a todas las instancias y me han mandado de un lado a otro, he ido de oficina en oficina. Me ha mandado al Banco Azteca y del Banco Azteca otra vez a las oficinas, nadie nos da solución al problema.”

Sin solución

Añadió que en las ocasiones que acudió a las oficinas de Bienestar, ubicadas en el fraccionamiento El Parque, ni siquiera tenían internet para revisar en la computadora qué está pasando con el problema de su papá.

Dónde está el dinero que desde hace mes y medio mi papá no está obteniendo, quién se queda con él.”

Añadió que pidieron a Banco Azteca que desbloquee la tarjeta y que este les pidió que sacaran una cuenta bancaria para transferir el dinero.

“Nos tuvimos que esperar tres meses para abrir la cuenta porque la credencial del INE estaba vencida. Cuando acudimos al Banco Azteca y nos pidieron la tarjeta, pero como está bloqueada nos dijeron que no se podía. Entonces para qué nos hicieron perder tanto tiempo. Me piden que lo lleve a él, pero él anda con un bastón, con un ojo no mira, tiene dificultades para leer y hablar.”

Dificultades

Asimismo, mencionó que le han dado números de teléfono donde supuestamente le ayudarán con la tarjeta y ha hablado a México, pero le piden que ponga a su papá al teléfono y él no escucha ni habla muy bien.

Leer más: Restauranteros de El Maviri en la incertidumbre: les preocupan restricciones en Semana Santa

“Prácticamente es como un caso imposible. Me dicen que tiene que ser el titular de la tarjeta el que tiene que hablar. Les hacen miles de preguntas que no va a responder porque no tiene capacidad para contestarlas.”

Ahora solo espera que alguien atiende el caso y les dé por fin una solución y que el dinero del apoyo sea retroactivo.