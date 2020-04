Hombre muere por causas desconocidas en Los Mochis y funeraria se niega a entregar el cuerpo

Los Mochis, Sinaloa.- Llenos de dolor e impotencia, familiares de Mauricio exigen a una casa funeraria de Los Mochis que les entreguen el cuerpo para velarlo y darle Cristina sepultura.

El señor de 58 años de edad ingresó a la clínica 49 del IMSS el pasado lunes por la noche con un cuadro de des compensación de azúcar en la sangre, desde entonces, familiares no supieron el estado de salud del paciente hasta la noche de ayer miércoles cuando hablaron con él quien les informó que se sentía bien.

“Anoche mi tío habló, consiguió un teléfono y marcó, dijo que se sentía bien, que le estaba echando ganas, que faltaba 50 de oxigenación, dijo que lo tenían aislado porque era diabético pero nosotros no sabemos si lo tenían aislado en el área de coronavirus o no, porque nunca nos dijeron nada”.

Entonces, fue hasta esta mañana cuando personal del nosocomio se comunicó con los familiares para confirmar el descenso de Mauricio sin especificar el motivo.

“En la mañana hablaron para decir que se había muerto pero no dijeron porqué, la familia se fue a la funeraria y allá no quieren dar el cuerpo que porque murió por Covid, nunca dieron esa noticia, nunca confirmaron, a nadie se le dijo que él tenía Covid ni mi tío cuando habló anoche. Entonces, nosotros queremos que nos entreguen el cuerpo porque él no murió de eso y si sí, pues quiere decir que se contagió en el mismo seguro”, puntualizó.

Por último, pidió a las autoridades que los ayuden pues temen que la funeraria frene el cuerpo aún cuando no lo autoricen y cuando no aclaren el caso.

“Él no murió de coronavirus, el nunca supo porque lo hubiera dicho anoche que habló, o no le dijeron a él que lo tenía ni a la familia. El cuerpo queremos que nos lo entreguen, la funeraria nos quiere dar sólo las cenizas y nosotros no queremos eso. Por favor, ayúdennos”.

