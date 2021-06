Honoris Causa en Educación para Melchor Angulo, director general de Conalep Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- La Honorable Academia Mundial de Educación entregará este lunes 21 de junio en Xalapa, Veracruz, el Reconocimiento Honorífico de Doctor Honoris Causa en Educación al director estatal de Conalep Sinaloa, Melchor Angulo Castro, por su gran aporte a la labor educativa.

Este reconocimiento es otorgado a propuesta del director nacional de Conalep, Enrique Ku Herrera, en virtud de que Conalep Sinaloa creó en el año 2019 la carrera de más alta innovación tecnológica Pilotaje de Drones, la cual fue aprobada por la Junta de Gobierno de Conalep nacional para incorporarla a la oferta educativa en el país.

“Este es un mérito de todo Conalep, tanto de los docentes como de los administrativos, del desarrollo de los alumnos, de los padres de familia que nos confían a sus hijos. Es un tema general, de la Dirección de Conalep Nacional. Agradezco al doctor Enrique Ku Herrera, que nace esto a raíz de una propuesta de la Dirección Nacional”, expresó Melchor Angulo.

Destacó que lo que lo llevó a este reconocimiento de doctor honoris causa es precisamente la creación de la Carrera de Pilotaje de Drones, que nació en Sinaloa.

“Esto es lo que nos ha proyectado a Conalep Sinaloa y a un servidor a estas instancias. Este reconocimiento proviene de la creación de la Carrera de Pilotaje de Drones, que ya está autorizada por la Junta de Gobierno de la Dirección de Conalep y la Secretaría de Educación Pública para funcionar en todo el país. Yo creo que es un gran mérito para Sinaloa. Yo reconozco que en este trabajo de Melchor Angulo ha habido un gran respaldo del gobernador Quirino Ordaz Coppel para que esto sucediera y también del secretario de Educación Pública, Juan Alfonso Mejía”.

Añadió que la Dirección General de Aeronáutica Civil, ahora Agencia Federal de Aviación Civil, los está asesorando y los tiene que certificar para que Conalep certifique a los alumnos.

“Ya hay una legislación, y se prohíbe volar drones a tal altura después de 25 metros o de tal pesaje, salvo sanciones que son de varios cientos de miles de pesos. Entonces, tendrán que trabajar nuestras alumnas y alumnos egresados en esa actividad. Eso es una buena idea, darles a ellos una certidumbre laboral, y hacer algo de acuerdo a la vocación. Los sinaloenses tenemos vocaciones agropecuarias y acuícolas, y esta carrera la extendimos a la protección civil, a minería (donde se pueden utilizar los drones).

Melchor Angulo Castro ha obtenido grandes logros para Conalep. Foto: Debate

Informó que se abrió una ventanota laboral para los jóvenes que estudian esta carrera porque se hizo un convenio con la Western New Mexico University en el 2018.

“En parte del convenio hay dos personas que estuvieron en la NASA. Uno de ellos tiene una fábrica de drones y vinieron y volaron drones muy poderosos, con alta tecnología y pantallas térmicas, una cosa impresionante, eso es a lo que aspiramos. Ya nuestros maestros fueron hace un año a capacitarse allá y a hacer un proyecto espejo. En Conalep nosotros, con nuestros propios recursos, los mandamos. Ya estamos avanzados y seguimos asesorados con esa universidad”.

De esta manera, los alumnos en intercambio podrán ser certificados por la Western New Mexico University, y los alumnos tendrán una oportunidad laboral en Estados Unidos.

Origen humilde

Con esa franqueza que lo caracteriza, comentó que al enterarse de este reconocimiento sintió cosquillas en el estómago, y recordó su humilde origen, que aún conserva con mucho orgullo.

“Siempre me gusta decirlo y lo voy a ratificar, yo vengo de arrear vacas en un caballo tuerto en mi pueblo La Brecha, Guasave. De ahí (en el año 1964, cuando tenía 16 años de edad) me llevó un comunicador extraordinario del país, fundador del periódico Debate, junto con Moreno Rivas y el profesor Conrado Espinosa, Alejandro Avilés, fundador y director de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, él me sacó de arrear vacas y me llevó a México, me dio beca y él me hizo comunicador, que es mi esencia, la presumo y estoy muy orgulloso de ella”.

Asimismo, recordó sus pininos en Debate, antes de conocer a Alejandro Avilés, cuando entró de corrector de galeras.

“Y un día, cuando falló el caricaturista, fui caricaturista; me pagaban 15 pesos de corrector de galeras, de estilo, que le llamaban entonces. Era un anuncio que decía: ‘se solicita joven con preparatoria o equivalente, con buena ortografía’. Fui y me dieron el empleo. Ahí empecé mi carrera, ahí nací en Debate, ahí recibí el primer sueldo de mi vida, en un sobrecito, recuerdo, nunca voy a olvidar ese momento. Debate, para mí, encierra cosas mucho muy gratas”.

Posteriormente, se desempeñó en varios medios de comunicación y le tocó fundar una serie de empresas periodísticas impresas y de radio.

Melchor Angulo destaca que lo que lo llevó a este reconocimiento es precisamente la creación de la Carrera de Pilotaje de Drones. Foto: Debate

Recibir esta distinción por la Honorable Academia Mundial de Educación representa para él una gran satisfacción que dedica a su familia y a toda la comunidad estudiantil y administrativa de Conalep, pero, sobre todo, a esos jóvenes que tienen sueños.

“Los sueños se cumplen, pero no se cumplen soñando, se cumplen trabajando, con sacrificio. A veces entra el factor fortuna, pero el destino se construye, no tienes que sentarte a esperar que el destino llegue, tienes que encontrarlo y luego le das forma y te conviertes en alguien”.

Logros

Angulo Castro resaltó que cuando esta Administración inició, Conalep Sinaloa estaba en el lugar 27 de la prueba Planea (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes), y actualmente se encuentra en segundo lugar.

“Hay una medición de las instituciones, y Conalep nacional, en 40 años de existencia, solamente en Jalisco tenía un reconocimiento de un primer nivel, todos los demás eran segundos, terceros y cuartos;y en el segundo año de esta Administración, Conalep Sinaloa consiguió un primer nivel.

Fuimos entonces Jalisco y Sinaloa, y eso nos proyectó de manera muy importante”.

Mencionó que, a la fecha, una de las joyas de la corona de una institución es la eficiencia terminal que permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular, la cual se calcula relacionando los egresados e ingresos de estudiantes.

“Entonces, la media nacional en este momento es como de 49 punto y fracción, y nosotros tenemos a Conalep Sinaloa en 68.3 de eficiencia terminal. Todas estas cosas a la larga concurren para que ocurran estos eventos del que hoy estamos hablando”.

Cabe recordar que en octubre del 2020, por parte de la misma Honorable Academia Mundial de la Educación, recibió el Reconocimiento a Educador Internacional de Excelencia, por su compromiso con la excelencia educativa, incluyendo los valores universales que engrandecen a los jóvenes, a México y al mundo entero.

Sobre la Honorable Academia Mundial de Educación

La Honorable Academia Mundial de Educación es una organización integrada por líderes pedagógicos de alta trayectoria internacional, que tiene la finalidad de orientar la educación hacia un modelo integral y humanista con auténticos valores éticos y morales, contribuyendo así con el desarrollo de métodos y procedimientos para lograr una educación de calidad.

De tal manera que es hasta ahora la corporación educativa de mayor prestigio mundial, reconocida por sus innovadoras contribuciones a la educación, promoción de la calidad de vida, conocimiento, cultura, tecnología y desarrollo del ser humano. Se integra por líderes educativos de 17 países y su sede oficial está en la ciudad de Lima, Perú.

EL PERFIL

Nombre: Melchor Angulo Castro.

Profesión: Comunicador por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

Lugar de nacimiento: La Brecha, Guasave.

Esposa: Delia Zamorán Parra.

Hijos: Melchor Iván y Domani Angulo Zamorán.

