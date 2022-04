Horario de verano no representa un ahorro de energía eléctrica: Canacintra Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- "Cada año, en el cambio de horario hay una controversia de si se quita o no se quita. La finalidad siempre fue para buscar un ahorro de la energía, pero en realidad está probado que no existe un ahorro como tal, esto no sucede, y si lo llega a haber en alguna circunstancia, es muy mínimo", manifestó Héctor Ibarra.

El presidente de Canacintra, delegación Los Mochis, comentó que las primeras semanas del cambio de horario hay cierto descontrol del manejo del reloj biológico de la gente.

“La única ventaja es que muchas empresas de acuerdo a sus giros y actividades aprovechan en manejar el horario para que el trabajador tenga más tiempo durante la tarde para hacer otro tipo de actividades”.

Dijo que si se regresara al horario anterior seguiría todo normal y sin los descontroles que provoca en la gente.

Expuso que ven de manera positiva que el presidente analice la posible eliminación del horario de verano.

Añadió que en el sector industrial, muchos de los representados tienen mucha relación comercial con el extranjero y esto limita los horarios de negociaciones y acuerdos, es por eso que algunos estados como Sonora se oponen a cambiar de horario.