Horticultores están dejando la actividad: AARFS

Los Mochis, Sinaloa.- “Desgraciadamente tenemos información de horticultores que decidieron salir de la actividad”, declaró Marte Vega Román.

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur comentó que la cosecha de tomate en la región está por iniciar y los productores aún no saben bajo qué condiciones se realizará. Además, se avecinan las revisiones sanitarias.

“Existe mucha duda en los productores, no sabemos si se aplicará el 2 por ciento del arancel, si las revisiones para el virus rugoso qué tan severo será, de hecho ya se vio una disminución en la siembra. Horticultores muy fuertes decidieron hacerse a un lado precisamente porque no saben si su producto podrá entrar a Estados Unidos, y si esto no se da, pues sería una catástrofe”.