Hospital General de Los Mochis cierra el área Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a la disminución considerable en los contagios de Covid-19 durante las últimas semanas, el Hospital General de Los Mochis cerró su área Covid y el triage respiratorio, dio a conocer Luisa Reyna Armenta Ruíz.

La directora del nosocomio precisó que ya es cerca de un mes en donde no han tenido ni un caso lo que hacía no redituable mantener un funcionamiento dicho espacio por el alto costo que genera, no sólo el personal sino todo el equipo que en éste se necesita.

“Yo creo que ya vamos a tener un mes sin casos. Ya cerramos el área, no tiene sentido tenerlas abiertas, es un gasto muy alto tenerlas abiertas, están cerradas ahorita”, indicó.

La funcionaria estatal aclaró que este espacio ahora cerrado será utilizada para atender otro tipo de padecimientos, entre ellos, cuadros que tienen que ver con especialistas.

Con respecto al personal de Insabi que formaba parte del área Covid, señaló que está en análisis para su recontratación pero ahora, como parte del Hospital General Jesús Kumate haciendo alusión a que es necesario contar con el mayor número de personal capacitado posible.

“La verdad es que son un apoyo muy grande, de médicos hablamos como de 26, nos dieron de baja a cinco médicos porque uno renunció y nos quedaron cuatro médico de baja, dos urgenciólogos y dos anestesiólogos, estamos viendo la forma de recontratar, no por Insabi porque por ahí no tenemos injerencia pero andamos buscando otras vías”, enfatizó.