Hospital General de Los Mochis enfrenta menos casos de covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- “Hemos tenido de unas semanas para acá una disminución en la solicitud de atención por caso de diagnóstico o sospecha de covid-19”, afirmó el director del Hospital General de Los Mochis.

Sergio Loza dijo que esto se ha reflejado en una menor disminución de pacientes en el Hospital General.

“Nuestra ocupación en el hospital ha disminuido, claro que no dejan de llegar y eso quiero aclararlo bien, en tanto qué porcentaje de pacientes con ventilación también ha disminuido.

Indicó que no obstante a esto no nos podemos todavía descuidar como población porque es necesario seguir manteniendo las medidas de prevención para evitar al máximo los contagios de esta enfermedad.

Esto es al contrario, nos invita todavía a seguir participando como buen ciudadano en todas las medidas preventivas, como el uso del cubrebocas, seguir con el distanciamiento social, salir lo menos posible para que esto se mantenga así y podamos llegar al semáforo amarillo y después al verde, por lo que en ningún momento debemos de confiarnos.

El director del Hospital General de Los Mochis señaló que cuando el punto de la pandemia estaba no más elevado se llegó a enfrentar una ocupación de camas en esta institución entre 98 y el 99 % de los espacios destinados para pacientes con covid-19.

De pandemia a endemia

Manifestó que en estos momentos el hospital se encuentra entre un 30 y un 35 por ciento de pacientes con covid.

Cuestionado sobre el impacto que propiciará el cambio de temperaturas que se resentirá partir del mes de octubre con la llegada de la temporada de otoño-invierno, el galeno señaló que lo que va a suceder es que la pandemia se va a convertir en endémica, es decir, que ya quede estacionariamente con nosotros, y ahí de la necesidad de no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas para seguir reduciendo los contagios.

Recomendó a la población, como medida de prevención, vacunarse contra la influenza, ya que a partir del próximo mes de octubre iniciará el cambio gradual de las temperaturas y esto propiciará el inicio de los casos de esta enfermedad que se presenta con mayor fuerza durante la temporada invernal.

