Hospital General de Los Mochis realiza el primer aborto tras legalización 

Los Mochis, Sinaloa.-El Hospital General de Los Mochis realizó el primer aborto tras haberse legalizado en Sinaloa el pasado 8 de marzo la interrupción del embarazo hasta las 13 semanas de gestación.

Luisa Reyna Armenta, directora de este nosocomio, informó que fue hace alrededor de 8 días cuando se practicó el aborto en una mujer joven que decidió no tener a su bebé.

"Ya tuvimos una paciente. Hará unos 8 días. La paciente era de la ciudad, con un embarazo de 12 semanas, lo permitido es hasta las 13 semanas".

Destacó que es un proceso que no es fácil y que se llevará poco a poco, pues todavía la Secretaría de Salud está elaborando cómo se van a llevar a cabo los procedimientos.

"Porque no se trata de que llegue una persona y diga vengo a que me hagan legrado y ya en este instante, no, es un proceso, un protocolo que se tiene que seguir", dijo.

Agregó que poco a poco los médicos y ginecólogos se han ido integrando al área para practicar el aborto legal.

"Esto es un proceso, no es fácil, pero ya están integrados los médicos a esta nueva ley, ya se integraron y poco a poco van a integrarse todos supongo, pero ya hay médicos que están integrados".

Añadió que la ley para suspender el embarazo hasta las 13 semanas se dio en Sinaloa, pero falta que las instituciones se adecúen a esa ley.

"Sobre todo con recursos materiales y humanos, porque espacio tenemos, pero hay que ver si desea la Secretaría un espacio más específico. Son cuestiones que tenemos que ver, esperar indicaciones de nuestras autoridades, las estatales de las nacionales y nosotros de las estatales".

Reyna Armenta mencionó que para evitar los abortos se requiere que se haga una concientización que venga de la familia, la sociedad y las instituciones pro vida.

Leer más: Denuncian instalación de toma de agua clandestina en Los Mochis

"No nada más es decir tenlo, sino abrirle los caminos, los brazos a quien está en esa situación, porque no es fácil para nadie".