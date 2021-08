Hospital General de Los Mochis se encuentra al 50% de ocupación por Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- El Hospital General de Los Mochis actualmente se encuentra al 50 por ciento de ocupación hospitalaria de pacientes por Covid-19, informó Sergio Loza Rivera.

"Actualmente contamos con una ocupación de 34 pacientes de esta enfermedad, es decir tenemos ahorita 30 camas disponibles, nos encontramos ahorita al 50 por ciento".

El director de este hospital manifestó que en estas últimas semanas han estado entre el 50 y 70 por ciento de ocupación hospitalaria de las 64 camas para pacientes Covid-19 con las que cuenta el nosocomio.

Expuso que siguen siendo pacientes jóvenes los que más ingresan a hospitalización por este virus.

"Tenemos pacientes desde los 18 años hasta arriba de 60 años, pero siguen siendo los pacientes de 20, 30 y 40 años los que más tenemos".

Comentó que no han atendido a niños con Covid-19 en esta institución médica, sólo casos sospechosos que han salido negativos.

"Niños no hemos atendido. No ha habido, ha habido casos sospechosos, se les ha hecho la prueba y afortunadamente no ha salido positiva".

Agregó que en esta llamada tercer ola de contagios es la segunda vez que reconvierten el hospital para atención de pacientes con el virus.

"Primero estábamos trabajando con 26 camas, luego le aumentamos 10 camas que fue la primera reconversión de 36 camas, pero casi inmediatamente nos obligó por la llegada de los pacientes a dar la otra reconversión y se tomó la decisión de diferir la consulta externa y la cirugía programada para tener menos ingresos de pacientes y más disponibilidad de camas, y fue cuando se reconvirtió a las 64 camas, que es a lo que corresponde al 70 por ciento de camas censables del hospital".

Loza Rivera añadió que la asistencia al triage respiratorio sigue siendo alta.

"Seguimos teniendo demanda en el triague respiratorio y eso está muy bien porque no toda la gente que va al triage respiratorio es positiva, sin embargo, presenta síntomas, va y le damos el test, a los que cumplen con uno o más síntomas se les hace la prueba y ahí estamos detectando muchos casos".

Dijo que no todos los casos requieren de hospitalización, ya que muchos son ambulatorios, pero que ahí se les da orientación y el tratamiento, y sobre todo quedan registrados para que el número 01800 les esté llamando.

Leer más: Por ahora, en Ahome no consideran exigir certificado de vacunación Covid-19

Destacó que la positividad de Covid-19 en el triage respiratorio es del 30 por ciento.