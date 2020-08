Hospital del IMSS Bienestar en El Fuerte cuenta con reconocimiento de la OMS y la OPS por su promoción de lactancia materna

Sinaloa.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitieron la Nominación “Hospital Amigo del Niño y la Niña” para tres de sus unidades hospitalarias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa.

La titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS en el estado, Tania Clarissa Medina López, recordó que los nosocomios que cuentan con este distintivo son: los Hospitales Rurales No. 12 y No. 16, del Programa IMSS-Bienestar, ubicados en El Fuerte y Villa Unión; así como el Hospital General de Zona (HGZ) No. 28, en la sindicatura de Costa Rica, perteneciente al municipio de Culiacán.

Dicha nominación, constituye un reconocimiento por la promoción e implementación permanente de estrategias para la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y complementaria hasta los dos años y más en los bebés atendidos en estas unidades médicas, indicó la funcionaria médica.

La especialista en medicina familiar señaló que actualmente, en Sinaloa, el HGZ No. 28, en Costa Rica, cuenta con esta nominación activa, emitida por la OMS y la OPS; y el IMSS trabaja en el HGZ No. 32, en Guasave, y en el Hospital Gineco Pediátrico (HGP) No. 2, en Los Mochis, para que próximamente cuenten con esta denominación, dentro del régimen ordinario de atención.

Hospital Rural No. 16 del Programa IMSS-Bienestar en Villa Unión. Foto: Cortesía

Asimismo, comentó que en todas las Unidades de Medicina Familiar (UMF) se aplican estrategias para promover la lactancia materna. La unidad No. 37, en Los Mochis, está cerca de recibir dicho distintivo, así como la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 55 en la capital del estado.

Señaló que dentro del Programa IMSS-Bienestar, los Hospitales Rurales en El Fuerte y en Villa Unión, también fueron nominados con el distintivo de la OMS y la OPS; no obstante, se promueve la lactancia materna en las 102 Unidades Médicas Rurales (UMR) distribuidas en el estado de Sinaloa.

“Para mantener este estatus de Hospital Amigo del Niño y la Niña estamos modificando la cultura. Lo que implica la lactancia materna para la derechohabiencia, es un beneficio directo para los bebés y para las madres, reforzando el vínculo entre ellos”, indicó la funcionaria del IMSS en Sinaloa.

Hospital General de Zona No. 28 en Costa Rica. Foto: Cortesía

Recordó quela lactancia materna proporciona una mejor alimentación, desarrollo y crecimiento del bebé, mientras que a la madre le ayuda a eliminar grasa, a disminuir el dolor y tienen una recuperación más rápida del parto o la cesárea; además del ahorro económico que implica para la familia, al no tener que adquirir fórmulas lácteas.

Finalmente, recalcó que la promoción de la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida complementaria hasta los dos años y más evita estreñimiento o cólicos en el bebé.

