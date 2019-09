Hoy inicia el Segundo Encuentro Mariano en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Bajo el lema “Te llevo en el hueco de mi manto y en el cruce de mis brazos” y con la finalidad de adentrar en los hogares a la Santísima Virgen María de Guadalupe, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe convoca a la población a participar en el segundo Congreso Mariano que se realizará hoy en el Country Club de Los Mochis desde las 8:30 de la mañana hasta las 7:00 de la tarde.

En ese sentido, Luis Manuel López Salazar, párroco y monseñor del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, resaltó que el retiro llenará de paz cada uno de los corazones de los asistentes. “Invitamos a toda la feligresía a consagrarse a Santa María de Guadalupe.

Vivimos tiempos de orfandad, donde se ha desdibujado el rostro humano, donde se han roto las situaciones de respeto y de paz entre las personas. Que vayan los que están sufriendo, los que se sienten huérfanos, desolados, desamparados, que se sienten sin Dios. María de Guadalupe los mirará como sus hijos predilectos. Es un signo de esperanza para los mexicanos que venga Santa María de Guadalupe a bendecir nuestro pueblo”.

A puertas abiertas

Puntualizó que aunque los boletos tendrán un costo de 50 pesos en la entrada del evento, las puertas estarán abiertas para las personas más vulnerables que deseen asistir. “Es un precio cómodo, pero si alguien no tiene dinero y desea asistir, están las puertas abiertas. María de Guadalupe les abre las puertas a todos, que el dinero no sea un pretexto para no asistir a este encuentro”, añadió.

Al respecto, Luis Arnoldo Rábago, sacerdote de la Parroquia Santo Niño de la Salud, resaltó que a través de este encuentro se busca propiciar una cultura de respeto, de paz y de justicia. “Hacemos una extensiva invitación a todas las familias de la zona urbana y rural. A través de los ojos de la madre, de La Morenita, la Reina del cielo, podremos contemplar también el rostro de Jesús, el Señor su hijo, pero también el rostro del hermano, los ojos sufrientes del hermano que necesita de nuestra mano amiga. Es un lugar donde se encuentran con Dios, con la Virgen María Santísima de Guadalupe, pero también es un encuentro con uno mismo y con el hermano”, detalló.