Hoy inicia la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza en iglesias católicas de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Hoy, Miércoles de Ceniza, inicia la temporada de Cuaresma, una de las festividades católicas en las que son 40 días de penitencia antes de Pascua.

Este día, de Miércoles de Ceniza, los católicos reciben ceniza en su frente como una señal de arrepentimiento, reconciliación y la necesidad de misericordia de Dios.

De la mano de Dios

“Cuando Dios no está en el corazón del hombre, qué complicada es la vida. El tiempo de Cuaresma es para reconocer que necesitamos de la mano de Dios, de su palabra, de su presencia. En vano, dice el salmista, en vano trabajan los albañiles si el constructor no está con ellos; cuando Dios falta, todo se hace difícil, incluso hasta imposible”, mencionó en Los Mochis monseñor Luis Manuel López Salazar.

Expresó que en este tiempo propicio de Cuaresma hay que sembrar el bien para cosechar justicia, amor y salvar a la humanidad.

“Tenemos que sacar la sensibilidad del corazón y pensar más en los demás, dar ese individualismo, esa búsqueda de nosotros mismos para complacernos, mientras no abramos el corazón a los demás, qué difícil es que el mundo cambie.”

Fe y esperanza

Monseñor agregó que la Cuaresma llama al humano a poner su fe y esperanza en el Señor.

“Porque solo con los ojos fijos en Dios podemos salir adelante. La Cuaresma invita a cortar las cadenas de maldad que hay en nuestro corazón, nuestro entorno, en nuestro espacio, para poner un granito de paz que haga del mundo, un mundo más sano donde podamos convivir como verdaderos humanos.”

Exhortó a la población a que en este tiempo de Cuaresma practiquen la caridad, siendo generosos con el que menos tiene.

“Dios nos da no solamente para subsistir sino también para que podamos ser generosos en hacer el bien a los demás. La Cuaresma es un tiempo propicio para buscar y no evitar a quien está necesitado. Para llamar y no ignorar a quien desea ser escuchado. Pongámonos en manos de Dios para que en esta Pascua todos resucitemos con un corazón nuevo, lleno de bondad, de justicia y de paz.”

Misas

Las misas, el día de hoy, en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de la ciudad de Los Mochis serán a las 7:00 horas y las 18:00 horas.

“Durante cada hora se impondrán las cenizas hasta las 9 de la noche, pero si los feligreses se concentran demasiado, la imposición de ceniza será cada media hora. Siempre tratando de cuidar los protocolos de prevención por la pandemia”, dijo monseñor.