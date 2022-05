"Hoy te dan una comida, la bahía toda la vida": Aquí No se manifiesta en festejo de GPO para las mamás en Topolobampo

Los Mochis, Sinaloa.- El colectivo Aquí No se manifestó durante una comida que la empresa GPO ofreció a las mamás por el Día de las Madres, en el Centro Cultural de Topolobampo, Ahome.

"La intención es crear conciencia en las personas, que no porque les estén regalando una comida, les regalen con la planta de amoniaco la salud y la vida de sus familias, una comida que les está dando ahorita la GPO no es lo mismo que esta bahía, que les ha dado de comer a su familia durante toda su vida", dijo Armado Pinzón Rojo.

El vocero del colectivo Aquí No, manifestó que no es justo que muchos están luchando para evitar la instalación de la planta en la búsqueda de no afectar a la naturaleza de la bahía y cuidar la vida, algunos por una comida estén vendiendo al puerto.

"Eso no lo consideramos justo. Ya es hora de decir ya basta, la GPO ya no tiene permisos, la Suprema Corte de Justicia hasta los invalidó y ellos mueven las cosas a su manera por el dinero que manejan".

Con pancartas y de manera pacífica, los manifestantes argumentaron que su acercamiento al evento obedeció a crear conciencia en las madres de familia.

"Que no vendan a su familia por una comida y unos dulces porque esta bahía nos ha dado de comer toda la vida", expuso Pinzón Rojo.

Integrantes del colectivo Aquí No se manifestaron en el evento. Foto: Javier Padilla/ Debate

Agregó que lo más probable es que haya acarreados para tener presencia, pero que desgraciadamente hay gente del puerto que acudió al festejo porque su familia nunca se ha mantenido de la pesca.

"Entonces los que nos hemos mantenido del charco, que así le llamo yo cariñosamente, somos los que estamos protestando aquí, la gente de Paredones y Lázaro Cárdenas que todo el tiempo hemos vivido del mar".

Añadió que en la consulta por parte de la Semarnat, desgraciadamente va a suceder lo mismo que en la consulta ciudadana pasada.

"Están planeando un mega fraude igual que en el plebiscito, que trajeron gente de fuera y compraron votos, es lo que están haciendo ahorita, hasta les están consiguiendo credenciales a la gente para que digan que son indígenas, y están actuando con líderes que nadie los reconoce en Lázaro Cárdenas ni Paredones".