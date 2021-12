"Hoy ya no puede decir la gente que no le llega agua a sus colonias": Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Confiado en que los ahomenses ya están sintiendo un cambio a 39 días de haber iniciado su Gobierno, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, manifestó que está trabajando en solucionar los principales problemas que aquejan a la sociedad.

En entrevista para Debate habló de diversos temas, entre ellos la construcción de una nueva planta de agua potable en Nuevo Horizonte, el pago de aguinaldos a trabajadores del Ayuntamiento, proyectos de arborización de la ciudad de Los Mochis y hasta de sus aspiraciones políticas para el 2024.

A más de un mes de su Administración, ¿cómo siente al municipio de Ahome?

«Lo más interesante es que la sociedad dijera cómo se siente, pero si me preguntan cómo considera usted que se sienta la sociedad, yo diría que sienten la diferencia. No hemos resuelto las cosas a 39 días que llevamos. Yo me atrevo a decir, pues, que ya se sintió el cambio, y poco a poquito vamos avanzando. Por ejemplo, en el tema más sensible que nos pidieron a todos los candidatos en la época de campaña, era que no había agua, la calidad del agua, los drenajes, el tema de la basura, el bacheo, no se diga el tema de seguridad pública, así nos podemos ir por algunas cosas.

En el tema del agua, les puedo decir que en estos 39 días hemos logrado darles un mantenimiento correctivo a las dos plantas principales de agua potable: la planta Hernández Terán y Río Fuerte. En la planta Hernández Terán, cuando llegamos el 31 de octubre estaban bombeando 800 litros por segundo y lo estaban haciendo 19 horas al día, por qué, no sé. Nosotros elevamos a un 50 por ciento la capacidad de estas plantas en cuanto a los motores, tanto de agua cruda como de agua potable. Eso nos permitió en esa sola planta incorporarle 180 litros por segundo más a la ciudad de Los Mochis. Hoy ya no puede decir la gente que no le llega agua a sus colonias».

Tenemos más cantidad de agua, podemos tener más volumen pero no mayor presión. Elevamos la presión del agua un 44 por ciento. Estaba en 0.8 o 0.9, y ahorita traemos 1.4, cuando llegamos a un kilo de presión, es que el agua tiene la suficiente presión para llegar a 10 metros. Los Mochis no ocupaba tinacos.

Soy desarrollador de vivienda desde hace 30 y tantos años, y de repente el Infonavit nos exigió que pusiéramos tinacos, cuando antes de manera original no los ocupábamos. Hoy ya no necesitamos los tinacos. Las instituciones federales tienen sus reglas y los tenemos que poner. Hoy están utilizando mucho esas succionadores, bombas ilegales, que son incorrectas. Ahorita ya tenemos suficiente presión desde la planta hasta la punta de la red. Y lo más valioso es que la turbiedad la traíamos a 3.5, ahorita la traemos 133 por ciento en mejor calidad, y en cloro residual un 17 por ciento mucho mejor, es decir, la recibimos con .02 y la traemos en 1.5 de partes por millón, que significa que estamos avanzando para volverla a tomar de la llave. La planta de la Comisión Río Fuerte, que era la más maltratada de todas, logramos ampliarla de 850 litros por segundo a 950 litros por segundo, es decir, el día de hoy entre las dos plantas le estamos inyectando a la ciudad 280 litros por segundo. Las dos plantas están bombeando las 24 horas».

El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, en entrevista para Debate. Foto: Jorge Cota/ Debate

¿De dónde está sacando el recurso para las obras que está realizando?

«Lo he dicho muchas veces, todo es de fiado. Por ejemplo, en los equipos de bombeo metimos el 50 por ciento más, me costaron 200 mil pesos, las bombas estaban tiradas en las plantas, son bombas que tienen 30 años. Por eso me atrevo a decir que se empieza a sentir el cambio, no está resuelto, definitivamente que no. El día que se le tenga que dar mantenimiento mayor a las dos plantas grandes, la ciudad va a sufrir. Por eso es que estamos programando la construcción de una planta potabilizadora de 200 litros por segundo en el Nuevo Horizonte, ahí la Japama tiene un terreno, que no estaba registrado. Ahí va a estar la planta de 200 litros por segundo.

Si nos vamos a las obras de la Secretaría de Bienestar, antes Didesol, había un subejercicio de los recursos que ya se habían aprobado de manera federal. Fui a México vi por qué estos jóvenes (anterior Administración) se quisieron gastar todo antes de irse, entonces alcancé a rescatar 2 millones de pesos de unas obras que, ya contratadas, no tenían razón de ser. Obras de agua potable, obra de drenajes en lugares donde no se ocupaban, no era una obra prioritaria.

Les doy un ejemplo, el gobernador también inauguró el colector Benito Juárez, una obra que cuesta 17 millones de pesos, esa no la pude cancelar, pero no es una obra prioritaria, es una obra que tiene un tubo de 30 pulgadas de diámetro, 800 metros lineales, yo tengo terrenos en frente de esa obra y ese tubo no lo vamos a ocupar en los próximos 7 u 8 años, pero peor todavía que el anticipo se lo dieron a la empresa. Yo entré el domingo primero, el anticipo se lo dieron a la empresa el jueves a las 3 de la tarde y cuando lo quise cancelar, ya el jurídico me dijo :“ya no podemos porque ya había pasado el término suficiente para que el contratista dijera ‘ya no me la pueden cancelar’”. La tubería ahí está y el contratista todavía ni empieza».

¿Fue para favorecer a alguien ahí?

«Más al contratista. Es gente de una constructora de Guasave».

¿En qué aplicó el recurso que recuperó de esas obras?

«En electrificación para los campos pesqueros como Paredones, Lázaro Cárdenas, que es lo que estoy llevando a las Ferias del Bienestar todos los sábados, es una cueva de lobos esas comunidades, partes más marginadas, y es donde el Gobierno federal está encabezando sus acciones a la gente más vulnerable. Los semáforos, hay 30 cruceros muy problemáticos, resolvimos 20. ¿Cuánto creen que me costó? 7 mil pesos, porque la mano de obra, la soldada, la cortada de los brazos, de los látigos, de los focos, ahí está el personal de Servicios Públicos y Obras Públicas. Tenemos soldadores, tenemos pintores, cuánto cuesta cambiarle el foco a un semáforo.

Acabo de descubrir, me declaró ignorante de ese tema porque no lo conocía, en la Ferrusquilla hay una pequeña clínica que tiene mastógrafo, rayos X, todo, y nunca se ha usado. Tiene como cuatro consultorios amueblados, todo está amueblado, sala de espera, archivo, etcétera, cuando entro yo a verlo, ponle a las 9 o 10 de la mañana, todas las luces prendidas y era un congelador. Es de la Dirección de Salud. Lo inauguraron, pero dejaron todo prendido. Pero además dejaron un convenio. Entiendo que está aprobado por cabildo de que la Dirección, entonces de Didesol, les iba a dar ese presupuesto de 600 mil pesos mensuales para contratar personal médico y todos los reactivos que se deben de utilizar. Agarré al director de Salud y le dije: “estás hecho bola allá y estamos pagando, ¿por qué no te vienes para acá?”. El Ayuntamiento paga casi 600 mil pesos mensuales de renta. Estamos ahorita en algunas negociaciones para hacernos de algo nuestro. Qué vamos a hacer con el edificio de los bomberos que está enseguida del Palacio».

¿Los van a mover de ahí?

«Ese personal y esos vehículos que se vayan a la estación que tenemos en el Macario Gaxiola. Hay espacio suficiente allá. O sea, eso ya no tiene razón de ser. Al ratito que agarremos un poquito de sangrita, que se cargue la nube, a hacer instalaciones del Gobierno municipal y no estar pagando rentas».

La Fiscalía tiene dos carpetas por agentes municipales acusados de extorsión, y otros dos elementos más que están acusados de corrupción, ¿qué decir al respecto?

«Nosotros hicimos el compromiso de no robar, no mentir y no traicionar, y es extensivo para todos. En el caso particular de los primeros dos policías, es un tema anterior, no fue dentro de mi Administración. En el caso de los tránsitos municipales, me da pena, me da coraje, indignación porque no tienen necesidad, porque fue la primera corporación que yo visité y les ofrecí darles lo que las Administraciones anteriores les han quedado a deber, como aumento de sueldo, uniformes, patrullas, mejorarles sus instalaciones.

El Ayuntamiento tiene una cantidad de terrenos que son los peores basureros de la ciudad, ya los estamos limpiando y lotificando. Hice un compromiso y me la está aprobando de manera verbal ahorita el cabildo para ya someterlo a consideración oficial para darles lotes de servicios. Los policías no tienen crédito, son los más abandonados, pero no tienen pretexto para hacerlo. Hay una Comisión de Honor y Justicia que proceda. Si yo descubro quiénes son, yo voy a aplicar la ley a su máxima expresión».

Otro sentir de los policías es que cuando llegan las patrullas, se reparten primero los comandantes las de primer nivel, y a ellos le dan las de tercer nivel...

«Y no lo dudo que tengan razón. El día 23 van a llegar las primeras 16 camionetas cuatro puertas y 4 x 4 de transmisión. Esas no nomás hay que repartirlas entre los comandantes y la Policía de tropa, sino que también tenemos otras áreas, como la rural y la urbana, entonces se va a ir la mitad y mitad. Y les vamos a entregar en ese momento también 40 motocicletas. A finales del mes de enero nos llegan 15 patrullas para Vialidad y me llegan como 40 camionetas más 4 x 2, esas son para la Policía. Lo único que me quedaría pendiente con ellos es el incremento de sueldo que yo les ofrecí del 10 por ciento, porque se los ofrecieron dos años antes y nunca se les vio reflejado en la nómina».

¿Cuándo se pagará el aguinaldo a los trabajadores del Ayuntamiento?

«Mañana (hoy) pagamos toda la nómina, todos los aguinaldos. La verdad es que hubo una excelente respuesta de la ciudadanía ahora con el Buen Fin. Casi 20 millones de pesos. Mañana (hoy) vamos a pagar el 100 por ciento de las nóminas con todo el aguinaldo a todo el personal del Ayuntamiento, incluyendo a policías y Vialidad, etcétera».

¿Cuánto se erogará en estos pagos?

«Con todo e impuestos, 70 millones de pesos».

¿Ya tiene todo su equipo completo?

«Sí»

¿Garantiza estabilidad en su gabinete?

«Me ha dado una gobernabilidad al día de hoy muy satisfactoria. Hasta ahorita, me siento muy orgulloso y satisfecho de lo que ha hecho mi equipo. El único temita que me sacó un poquito, ue el tema de la basura. Afortunadamente, lo resolvimos con diálogo, apretamos, teníamos que apretar porque no estaban haciendo bien su trabajo y firmamos documentos de que ya no podemos permitir eso, porque la ciudadanía se va en contra de uno, no en contra de la empresa».

¿No hubo opciones mejores que OP Ecología?

«Por supuesto que las hay, pero ellos tienen ya una concesión, y meterme en un tema jurídico, no, porque ya tengo una bronca con las luminarias. El municipio está oscuro. Estamos en juicios. El Ayuntamiento está demandado por una empresa Panavi, que no recuerdo si es un contrato de 15 mil luminarias, de las cuales funcionan a lo mejor 12 o 13 mil, las otras ya se fundieron, y ellos no la reparan porque dicen que una Administración anterior o una antes de esta, pues, les dejó de pagar, que ellos decían que reportaban una luminaria y había mucho retraso y no las arreglaban, y dejaron de pagarles y se rompió el diálogo. Yo pude haber hecho lo mismo con la basura, pero el Ayuntamiento no está en esa preparación de estar recolectando la basura».

¿Qué proyectos trae para la ornamentación de la ciudad?

«Traigo la idea y tengo gente trabajando en eso, en temas de arquitectura del paisaje. Arborizar y embellecer los hermosos malecones que tenemos, los bulevares. El bulevar Rosales está feo, ¿por qué no meterle árboles?, ¿por qué no poner tabachines amarillos, tabachines rojos, tulipanes negros en los bulevares, la magnolia, lluvia de oro?, ¿por qué no darle color a los bulevares? Lo voy a hacer, toda la carretera Mochis-Topolobampo la voy a reforestar. Ando buscando tabachín amarillo porque es el único árbol que está verde los 365 días del año, que está acoplado a nuestro clima y nuestra tierra. No hemos encontrado suficientes árboles porque se ocupan cerca de 2 mil o 3 mil árboles y hay que ponerlos de buen tamaño. Voy a arborizar y voy a poner riego de goteo. Hay empresas que a todas les estamos dando tramos en la Mochis-Topo para que se hagan responsables de estos espacios y si no, no hay permisos de construcción».

¿Qué papel jugará el Ayuntamiento de Ahome en el deporte?

«Un papel importante, porque necesitamos hacerlo de manera transversal. El deporte tiene que ir con el tema de seguridad pública, de prevención, tiene que ir con el Instituto Municipal de las Adicciones, en la rehabilitación de los campos. Tenemos cerca de 25 mil deportistas en el municipio, y nada más había 3 mil que tenían credencial para acceder a los centros de deportivos del municipio, porque las cobraban a 70 pesos, ya no se cobra nada. Vamos a traer un tema de ciclismo internacional, vamos a hacer la ciclovía del Rosales al Rosendo G. Castro y del Rosendo G. Castro al Macario Gaxiola y del Macario Gaxiola al Bátiz. Un programa que se llama Bici Amigable, todas estas calles van a tener un carril preferencial para bicicleta, 60 kilómetros de carril de bicicletas».

¿Quiere ser gobernador?

«Todos los que estamos en política, o yo, para no decir todos, por supuesto que quiero ser presidente de la República y gobernador, y quiero seguir ascendiendo en la política, pero antes las decisiones eran cupulares, ahora ya las decisiones son en una democracia, por eso hice mi giro de vida políticamente hablando de 180° grados. Yo confío en mi partido, y en el momento que la sociedad me dé un valor para poder participar en una elección, llámese el 24 o llámese 27, obviamente que sería un honor. Y por supuesto que voy a trabajar por ello. El resultado de quién tiene las posibilidades reales será la sociedad y será tu trabajo, pero también es cierto que no son tiempos, y los tiempos políticos están muy marcados por la ley, y el que se mueva antes de tiempo, pues no sale en la foto. Yo vengo decidido a hacer mi trabajo, si hay una respuesta social el 24, por supuesto que me sentiría muy honrado, pero para poderlo lograr, yo también tengo que trabajar, y en eso es en lo que estoy enfocado».

Las rápidas

¿4T?

Tiempos muy esperados por la sociedad mexicana.

¿AMLO?

El mejor presidente de la República.

¿Los Mochis?

La ciudad más bella del mundo.

¿Billy Chapman?

Compañero de partido.

¿Agua?

Mi mayor reto en la ciudad.

¿Familia?

Mi columna vertebral.

¿Seguridad?

Trabajaré por ello las 24 horas del día.

¿Educación?

Lo más valioso que puede tener un ser humano.

¿Pobreza?

Hay que combatirla y erradicarla lo más pronto posible.

¿Servicios públicos?

Parte del reto sustantivo que tenemos en la ciudad.

El perfil

Nombre: Gerardo Vargas Landeros.

Nacimiento: 21 de octubre de 1962 en Los Mochis.

Estudios: Licenciatura en administración de empresas.

Trayectoria: Diputado federal en la LX Legislatura del Congreso de la Unión (2006-2009). Secretario de Gobierno en el Estado de Sinaloa durante la Administración del gobernador Mario López Valdez (2011-2017). El 21 de marzo de 2021 se registró como candidato a la presidencia de Ahome, postulado Morena y el PAS. Ganó las elecciones el 6 de junio del 2021 y tomó protesta el 31 de octubre.