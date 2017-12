Luis, de 47 años, sufrió mucho cuando se enteró que tenía sida; sin embargo, con el apoyo de profesionales pudo salir adelante y tiene una vida normal como cualquier otra persona.



Inicios

“Cuando me entero que tengo VIH fue una situación muy fuerte y pesada porque podrías pensar que estás enfermo de todo, menos de esto. Fue muy traumático, entré en un proceso de depresión durante un tiempo corto hasta que asimilé lo que estaba sucediendo”.

Luis platicó que llegó deprimido y enfermo al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), donde lo atendieron y canalizaron con diversos especialistas que le ayudaron a similar su situación.

“Yo cuando llegué hace tres años venía con las defensas muy abajo. También con la moral muy abajo, pero afortunadamente Capasits me ayudó. Lloré con la trabajadora social, pero pude comprender lo que me estaba sucediendo”, explicó.

Luis mencionó que hubiera preferido tener cáncer que VIH, pues al escuchar el nombre de esta enfermedad lo asociamos a la muerte. “Lo primero que piensas cuando te dicen que tienes el síndrome lo asocias con la muerte. Entonces para mí si me hubieran dicho que tenía cáncer, hubiera sido más fácil aceptar eso que tener el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La gente tiene muy estigmatizada esta enfermedad, la ve muy fuera de lo normal a pesar de que el cáncer es mucho más agresivo y fuerte”.

Tratamiento

Afortunadamente Luis ha tenido un tratamiento continuo que lo ha mantenido con vida y con esperanzas de seguir viviendo mucho más. “Veo la enfermedad como algo normal, sé que está presente, uno no se va morir del VIH, se va morir de alguna complicación X. Yo pensaba que mi periodo de vida iba ser muy corto, y no, ya llevo tres años, y hay gente que tiene más de diez años con la enfermedad y que lleva una vida normal”.

Luis platicó que se tiene que tener ciertos cuidados para mantenerse en buen estado, pero nada es imposible aunque mucha gente no lo crea. “Se llevan muchos cuidados. Se puede mantener una relación sexual pero con mucha protección, pero si saludas a la persona, si la apapachas, si compartes con ella los alimentos, no hay problema, y son cuestiones que la gente piensa que no son aptas”.

Mitos

Luis explicó que el VIH no tiene que ver con la homosexualidad o clases sociales, ya que esta enfermedad no es privativa. “El VIH está asociado a la homosexualidad y no es cierto; hay muchos factores, una transfusión de sangre, el nacimiento al contagio con la madre al momento de nacer, son situaciones que no tienen que ver con la gente homosexual. Hay gente que tiene su familia y que en algún momento pasó algo que hizo que adquiriera esta enfermedad”, añadió.