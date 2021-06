Hubo tráfico de influencias y dinero en el TEPJF: Angelina Valenzuela

Los Mochis, Sinaloa.- Es un acto totalmente incongruente el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación regrese las candidaturas a la diputación federal a los funcionarios de Ahome con licencia Manuel Guillermo Chapman Moreno y Ana Elizabeth Ayala Leyva, consideró Angelina Valenzuela Benites.

La síndica procuradora con licencia insinuó en que quizá detrás de esta resolución emitida la tarde de ayer pudiera estar el tráfico de influencias e incluso, dinero.

“Creo que hubo tráfico de influencias y sobretodo con dinero que hace muy buen trabajo en estas situaciones, es lamentable el hecho pero creo que el Instituto Nacional Electoral actuó de manera correcta y él va a meter los recursos pertinentes para poder revertir esto”, indicó.

En ese sentido, llamó incongruente que el TEPJF quiera sacar de contexto esta reforma que tiene que ver con la no violencia política en razón de género, cuando fue el mismo órgano quien determinó que efectivamente los funcionarios con licencia en mención estaban ejerciendo violencia política en su contra.

“Es lamentable el hecho ya que ellos (TEPJF) están votando en contra de su misma sentencia, ellos fueron los que sentenciaron firme a los funcionarios. Veo que quieren hacer una laguna al derecho, ellos (magistrados) argumentan que la reforma fue en el 2020 y el la primera sentencia de ellos fue el 2019, pero aún así, ellos tienen otra de violencia política en razón de género del 2020 pero como si fuera una controversia constitucional y está detenido pues es lógico que por eso lo hicieron”, precisó.

Valenzuela Benites señaló que ya será la Instituto Nacional Electoral quien interponga los recursos necesarios a fin de que se haga valer la sentencia que previamente emitió el Consejo General en virtud de que Billy Chapman y Ana Ayala mintieron al negar tener un expediente por violencia política en razón de género, esto en obediencia a la reforma 3 de 3.

El INE tendría que defender la postura del porqué, porque se le dio vista a la Fiscalía de Delitos Electorales y bueno ahí está, mintieron”.

Por último, aclaró que aún cuando estos funcionarios con licencia continuarán como candidatos y en el caso de que resultaran electos, si procede el recurso que interponga el INE para hacer valer sus derechos y atribuciones, se les puede retirar en el momento en que se compruebe que efectivamente fueron sentenciados por violencia política en razón de género.

“Aunque sean electos si así sucediera de todos modos se lo puede retirar en el momento en que se compruebe y si no, en el momento en el que no Instituto Nacional Electoral exponga el tema y vaya la impugnación al respecto, ya no me corresponde a mí, lo acabo de revisar con mis abogados, ya es entre instituciones”, enfatizó.