Hueseros, a punto de desaparecer: José es uno de ellos en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- José Manuel Trejo Félix hace que se preserve en esta ciudad de Los Mochis una tradición milenaria: el oficio del huesero.

Se llaman también sobadores y son una especie de quiroprácticos populares que están al punto de la extinción.

El Sobador Trejo Jr, como lo conocen entre sus clientes, dijo ser oriundo de Guadalajara, Jalisco, pero por cuestiones del destino su familia se vino a vivir a esta ciudad de Los Mochis cuando él tenía apenas 8 años de edad.

Su clientela proviene principalmente de trabajadores humildes que vienen de diferentes municipios, pero principalmente de esta ciudad, a curar sus dolencias y lesiones provocadas en su mayoría por trabajos como construcción, limpieza o jardinería.

“Algunos clientes vienen con malestares en la columna vertebral principalmente, y casos de hombros o muñecas dislocadas, pero en un menor número”, enfatizó.

Aprendió de su padre

Comentó que su padre fue un profesional de la lucha libre y que en ese trabajo estuvo muchos años, y se retiró cuando consideró que había llegado el momento, pues la edad y las nuevas generaciones de luchadores avanzaban.

“Mi padre fue luchador profesional, era conocido como Bonzo Trejo Junior, no porque haya sido mi padre, pero fue uno de los más reconocidos en su momento”, resaltó.

Contó que sobar huesos lo aprendió de su padre, quien por muchos años fue luchador profesional, después se dedicó a dar masajes en un baño turco y ahí aprendió a sobar huesos; a su vez él me enseñó esta actividad.

Trejo Jr dijo que su trabajo ha disminuido mucho debido a que en los últimos años ha habido mucha competencia, antes atendía 10 clientes diario; sin embargo, ahora cuando mucho solamente 5 pacientes.

José Manuel dijo que cuenta con 67 años de edad, de los cuales 17 ha sido sobador de huesos, y como herrero, 36 años. Esa segunda actividad la comenzó desde que tenía 13 años de edad, pues el taller era de su padre y quiso aprender a hacer la herrería forjada.

“Anteriormente, la actividad de sobador la combinaba con la herrería forjada, en donde dedicó 36 años de su vida, ya que esa actividad dejó de ser rentable para él, por lo que solamente está el taller como un recuerdo de lo que hizo”, enfatizó.

José Manuel reconoció que en los últimos años han surgido más hueseros que se hicieron con solo ver cómo lo hizo él, así como los que estudian en una escuela.

“Buenos o malos, pero han surgido, y como consecuencia ha bajado el número de clientes, pues ya hay más opciones de sobadores, hueseros, quiroprácticos, así como los masajistas que se pusieron de moda; sin embargo, hay clientes para todos, ya que los pacientes también recurren con uno por la cuestión económica”, subrayó.

“Así como le comenté, la clientela ha disminuido de manera considerable, pues mi padre era visitado por lo menos por 20 personas a diario, lo que era un día normal, ya que podían ser más; no obstante, yo apenas logro atender a cinco si bien me va”, resaltó.

Asimismo, dijo que su padre como huesero estuvo 40 años, pues era una persona con mucha experiencia en ese ramo, “ya que aprendió bien el oficio y por fortuna me dio la oportunidad de transmitirme ese conocimiento, el cual me ha servido mucho, ya que actualmente es mi principal fuente de ingreso”.

“Ya tengo 67 años, mis manos también se cansan, pero yo me siento aún con fuerzas para seguir atendiendo clientes. Estaré haciendo esta actividad hasta que ya no tenga fuerzas o bien, hasta que Dios quiera, ya que en estos tiempos uno ya no sabe si estará otro día”, subrayó.