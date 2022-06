Humberto: "Llevo 20 años de lavacarros en Los Mochis"

Los Mochis, Sinaloa.- Desde hace más de 20 años, se dedica a lavar carros en las calles de la ciudad de Los Mochis, principalmente en la plazuela 27 de Septiembre, pero aún así recorre las calles para buscar clientes.

Humberto Sánchez es originario de Guadalajara, Jalisco, pero desde 1972 se vino con sus padres a vivir a esta ciudad de Los Mochis.

“Aquí hice mi vida, comencé a estudiar, logré terminar la primaria, pero ya no pude seguir estudiando. Al paso de los años, comencé a trabajar en cualquier cosa, después me junté con mi mujer, tuvimos hijos, pero me dejaron porque me volví alcohólico. Todos los días lucho por dejar el alcohol, pero no puedo”, subrayó.

Un mal camino

Humberto Sánchez reconoció que no ha llevado una buena vida, sobre todo porque su alcoholismo lo llevó a perder todo, principalmente a su familia y su trabajo, pero al paso de los años ha lamentado haber tomado ese camino, pues asegura que ha tratado de rectificar su vida, pero su vicio en el alcohol no se lo ha permitido.

“Yo no solamente me dedico a lavar carros, también le hago a la albañilería, pues hay ocasiones que me salen chambitas así y pues aprovecho para ganarme unos pesos”, subrayó.

Humberto dijo que vive en casa de sus tíos, pues ellos lo recibieron después de que su familia lo abandonó. Y en ellos encontró un refugio en donde estar, a pesar de que echó a perder su vida.

“Yo vivo con mis tíos. Del dinero que gano, les doy, pero no me lo aceptan. Trato de dar dinero para los gastos de agua, luz y otros gastos. No es mucho el dinero que gano, pero trato de aportar un poco”, subrayó.

Humberto señaló que las horas que trabaja, las aprovecha para distraerse de la vida que lleva, pues está consciente de que la bebida no lo ha llevado a nada bueno y sí ha perdido todo en su vida, sobre todo su familia, pues no pudo dejar el vicio del alcohol.

En busca de trabajo

El lavacarros señaló que cuando no hay trabajo en donde acostumbra a trabajar, recorre las calles buscando clientes, ya que en estos tiempos solamente se dedica a lavar carros.

“Tengo tres hijos (un varón y dos mujeres), aún son menores de edad, pero no viven conmigo y pocas veces los veo, ya que, por mi condición, no me buscan y pues yo también casi nunca ando bien. Tú me entiendes, la botella siempre anda conmigo”, enfatizó.

Finalmente, comentó que la mamá se sus hijos tiene la manera se sostener a sus hijos, por ello no los visita, pues sabe que con ella están bien.

“Yo ya eché a perder mi vida, no quiero echar a perder la de ellos. Yo vivo bien a mi manera, no le hago daño a nadie y ando tranquilo por la vida” subrayó.

Humberto reconoció que en más de una ocasión la Policía Municipal lo ha levantado y llevado a la barandilla por faltas al bando, específicamente, por andar bebiendo alcohol en la vía pública.