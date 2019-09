Huracán Lorena mantendrá lluvias muy fuertes en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente de información oficial en su emisión matutina pronosticó en las proximas horas LLUVIAS MUY FUERTES EN SINALOA ( norte), Y OTRAS ENTIDADES DEL PAIS. (75 a 150 litros por metro cuadrado).

Las zonas de lluvia se acompañaran de descargas electricas,vientos arrachados. Con probabilidad de trombas marinas en las costa norte de Sinaloa.

A las 07:00 horas, el huracán Lorena, categoría 1 en la escala de Saffir Simpson, se ubicó a 90 kilómetros (km) al nor- noroeste de La Paz, Baja California Sur, y a 165 al suroeste de Topolobampo, Sinaloa, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y desplazamiento al noroeste a 15 km/h.

La tormenta tropical Mario se localizó a 415 km al sur de Cabo san Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y movimiento al norte a 7 km/h.

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Ahome, reitera a la población las siguientes medidas:

• Permanecer en un lugar seguro.

• No arrojar objetos en la calle y sacar la basura.

• No tocar postes, cajas de luz o cables.

• Evitar transitar por calles inundadas.

• No cruzar ríos y corrientes de agua.

• En caso necesario circular despacio, con luces encendidas, intermitentes y cinturón de seguridad.

• Ubica los refugios temporales y albergues en tu municipio.

• Si te encuentras en un albergue y presentas algún síntoma o padeces alguna enfermedad, avisa al equipo de salud del lugar.

• Mantenerse informada con las autoridades locales, así mismo hacer caso únicamente de información de fuentes oficiales.

La Coordinación Municipal de Protección Civil refrenda el compromiso de velar por la seguridad social de la población conforme a la política pública que promueve el alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno.