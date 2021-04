IEES invita a que seas capacitador y asistente electoral

Los Mochis, Sinaloa.- El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) lanza una nueva convocatoria del 27 al 30 de abril de 2021 para la ciudadanía interesada en ocupar el puesto de Capacitador/a-Asistente Electoral Local (CAE Local), y/o integrar la lista de reserva.

Esta convocatoria se puede consultar en el sitio web www.ieesinaloa.mx, además que se tiene la oportunidad de registrarse en línea con su correo electrónico y clave de elector, en el link: https://pef2021-reclutaseycae-local.ine.mx.

Para calificar a este cargo es indispensable que te guste el trabajo en campo, ya que se tienen que realizar actividades de asistencia electoral antes, durante y después del día de la jornada electoral; por lo que es necesario contar con disponibilidad de tiempo completo y en horarios fuera de lo habitual, incluyendo fines de semana y días festivos.

El periodo de contratación para los CAE Local en esta nueva convocatoria, es del 8 de mayo al 13 de junio de 2021, con sueldo mensual bruto de $6,295.00 más $1,400.00 de gastos de campo.

Entre la documentación requerida a entregar, están: Acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización; credencial para votar vigente del distrito correspondiente o comprobante de trámite emitido por el INE; comprobante de domicilio con vigencia no mayor de 3 meses (no necesariamente debe aparecer el nombre de la persona interesada); comprobante o constancia de estudios que acredite el nivel educativo (mínimo secundaria); RFC, CURP; y contar con cuenta de correo electrónico válida y vigente.

Dentro de los requisitos legales se especifica no militar en ningún partido político ni haber participado activamente en alguna campaña electoral; no haber participado como representante de partido político con registro vigente, o coalición en alguna elección celebrada en los últimos 3 años; en el caso de que ya existan candidatos/as independientes registrados, no deberá ser representante de alguno de ellos/as en alguna elección a celebrarse el próximo 6 de junio de 2021.

Además de no ser familiar consanguíneo o por afinidad, hasta el 4° grado, de algún Vocal de la Junta o integrante del Consejo Distrital o Local del INE o de órganos colegiados o de vigilancia y directivos del IEES, ni de representantes de partido político o de candidatos/as independientes que ya estuvieran registrados; ser residente en el distrito electoral uninominal en el que deba prestar sus servicios, preferentemente, o ser residente de otro distrito electoral federal de la misma entidad; no tener 60 años de edad o más al día de la Jornada Electoral.