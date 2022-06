IMDIS promueve “Grafiti Tejido” en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- En el marco del Día Internacional de la Sordoceguera, y con el objetivo de sensibilizar a la población sobre esta discapacidad, se realizó por primera ocasión en el municipio de Ahome la campaña “Grafiti Tejido”.

La clausura de dicha campaña fue encabezada por el alcalde Gerardo Vargas Landeros quien se dijo contento de poder participar en estas actividades y aprovechó el momento para refrendar el compromiso que existe en lograr un municipio incluyente y de igualdad en derechos y oportunidades.

“Esta administración sí es incluyente, me gusta escuchar a todos, ver a todos y ayudar a todos, me da gusto ver ejemplos como los de Carlos, como el de Marte, que me dicen que es tres veces campeón, también nosotros tenemos a un bicampeón mundial que es el Chicano que es el director del Deporte, también tiene una discapacidad, en fin, hay mucha gente a la que tenemos que ayudar y tenemos que sensibilizarnos”, señaló.

Asimismo, anunció que se buscará hacer un donativo de hijo y beneficiar este tipo de actividades, además de buscar un lugar digno que les sirva como instalaciones para que puedan tejer.

Por su parte, Carlos Valenzuela Navarro, director general del IMDIS puntualizó que este tipo de actividades se realizan para motivar a todas las personas con discapacidad en Ahome, ya que el instituto a su cargo trabaja para poder sacar adelante a todas estas personas.

La psicóloga Virginia Rodríguez Sandoval, coordinadora en la zona norte del programa “Grafiti Tejido”, explicó que es una actividad impulsada por la asociación Deafblind International, la cual es una comunidad que se encarga de promocionar los servicios para personas con sordoceguera, con lo que se busca crear conciencia a nivel mundial sobre este sector de la población.

Detalló que en el caso de Ahome es la primera vez que el municipio participa en esta campaña, la cual consiste en cuadros tejidos de 20x20 centímetros, que es el símbolo de la persona con sordoceguera, además de que se realizarán cobijas con esta técnica, las cuales este año serán donadas al asilo Santa Rosa.

Te recomendamos leer:

Tras el cierre de esta campaña se realizó un rally que partió del Parque Carranza y culminó en la Plazuela 27 de Septiembre.