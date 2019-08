IMSS Sinaloa se prepara para posible visita de AMLO

Los Mochis, Sinaloa.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa se prepara para la posible visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Así lo confirmó Samuel Lizárraga Camacho, delegado federal del IMSS en la entidad, quien dijo que aunque se les ha comentado sobre la presencia del Ejecutivo Federal, hasta el día de hoy no se les ha precisado el día.

Posible visita

Cabe mencionar que de manera extraoficial se ha dicho que López Obrador podría estar a finales de este mes en la entidad visitando los hospitales generales del IMSS.

“Él (AMLO) trae un proyecto de aproximadamente dos meses en donde el director general del IMSS y el secretario de Salud a nivel nacional están haciendo recorridos por todos los hospitales generales, aquí en Sinaloa tenemos 2, uno en Villa Unión y otro en El Fuerte, lo más seguro es que nos manden la programación de qué fecha va a estar y con mucho gusto lo vamos a recibir”, dijo.

En ese sentido, indicó que los funcionarios federales tiene su programa y aunque se ha hablado de la visita a la entidad, la realidad es que se ha ido cambiando por cuestiones climáticas así como por cuestiones de agenda.

“Su visita es algo muy importante porque se va a dar cuenta de la fortaleza que es el Instituto y en segundo, pues verá a todas las personas que tenemos como también, las posibles carencias en donde él (AMLO) nos podría ayudar para que esto mejore”.

El funcionario federal recordó que esta actividad de supervisión de las clínicas y hospitales se ha venido dando en otros estados, con lo que, aseguró, se pueden detectar las carencias y reconocer lo que se está haciendo bien.

Han estado haciendo recorridos porque personalmente se están dando cuenta de las necesidades que existen”.

HG de El Fuerte

En cuanto al Hospital General de El Fuerte, el cual podría ser el visitado por el presidente de México, Lizárraga Camacho presumió que hasta el momento ha operado de acuerdo a sus necesidades.

“Está operando muy bien, son hospitales muy bonitos que me gustaría que los conocieran, ahí se atiende a personas que no tienen el derecho del Seguro Social, son atendidas también personas indígenas que, incluso, no saben ni español, es una atención además de bonita, digna”.

Capacidad

En ese sentido, el delegado federal del IMSS en Sinaloa precisó que el hospital de El Fuerte es una unidad con médico familiar, uno de pediatría y de urgencias.

“Lo que no se logra atender ahí se pasa a Los Mochis, en el caso de El Fuerte y el de Villa Unión se mandan a Mazatlán. El de El Fuerte tiene una capacidad amplia y preparada, gente entregada”.

Evento

Reconocen a trabajadores con 25, 30 y 35 años de servicio en el IMSS

Las autoridades de la Delegación estatal y local del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron un acto en donde se reconocieron a trabajadores con 25, 30 y 35 años de servicio.

Durante el evento, Samuel Lizárraga Camacho, delegado federal del Instituto, felicitó a los empleados, entre ellos médicos, enfermeros, personal administrativo, al hacer alusión a la responsabilidad que ejercen en sus puestos.