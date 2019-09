IMSS de El Fuerte atiende a 15 mujeres embarazadas, 5 menores

El Fuerte, Sinaloa.- Para las personas que habitan en la zona serrana y en comunidades alejadas y de difícil acceso, el Hospital Rural Número 12 de El Fuerte se ha convertido en su única esperanza por no contar con recursos económicos y con ningún tipo de seguridad social.

Desde hace 43 años, el nosocomio atiende a la población más vulnerable de manera gratuita a través del programa IMSS-Bienestar.

“Este hospital tiene 43 años de fundado. Damos atención a población abierta, de escasos recursos o marginal, que no tenga Seguro Social. El programa IMSS-Bienestar se creó para dar atención a personas que no cuentan con Seguro Social, pero también brindamos atención a derechohabientes ya que no hay una Unidad Médica Familiar del Seguro Social en El Fuerte”, puntualizó Louis Albert Reid Espinoza, director del nosocomio.

Louis Albert Reid Espinoza, director Hospital Rural Núme-ro 12 del IMSS El Fuerte. Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

Por medio de la consulta externa se atiende a la población adscrita al IMSS, mientras que en el área de urgencias y hospitalización se brinda atención médica a los foráneos, que en su mayoría provienen del norte de Sinaloa y de los estados de Sonora y Chihuahua.

Derechohabientes y no derechohabientes cuentan con los servicios de laboratorios, rayos x, atención, medicamentos, expedientes, hospitalización, cirugías, todo de manera gratuita”.

Embarazadas

Respecto a un post que circula en redes sociales en el que solicitan apoyo para dos niñas tarahumaras que darán a luz en el albergue, el director explicó que todas las mujeres embarazadas están muy bien atendidas. Cuando salgan, por su condición en la sierra, quizá sí necesiten la ayuda.

Explicó que el albergue constantemente arropa a mujeres embarazadas de escasos recursos que recorren largas distancias para dar a luz en su interior.

“Actualmente tenemos 15 embarazadas, constantemente nos llegan embarazadas de 12, 13 y 14 años de edad. Nosotros respetamos la interculturalidad y los usos y costumbres de otras regiones. Cuando una menor llega embarazada, el área de trabajo social realiza el estudio médico social y el área de psicología les hace un estudio; si encontramos que se trata de un caso de abuso, damos la notificación a la Procuraduría del DIF para que tome cartas en el asunto”.

Albergue

En el Hospital Rural Número 12 de El Fuerte, los pacientes foráneos y sus acompañantes reciben alojamiento sin costo; en instantes, el albergue comunitario “María del Refugio López Rivera” se convierte en su hogar.

Tiene una capacidad para albergar a 17 personas, pero normalmente está arriba de esa ocupación. Cuenta con camas, sábanas, cobertores, aires acondicionados. Tiene presupuesto para su alimentación. Ellas preparan sus comidas de acuerdo a sus usos y costumbres, se les brindan productos de limpieza y ellos realizan el aseo de lugar, tienen cuarto de lavado, lavandería, comedor. Fue creado para refugiar a personas carentes de recursos que se encuentran a largas distancias de sus hogares.

Ampliación. El albergue se ha vuelto insuficiente, por lo que requieren la ampliación de sus instalaciones para seguir atendiendo. Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

“Actualmente en el albergue tenemos a 15 mujeres embarazadas, entre ellas una de 12 años, dos de 14 años, dos de 16 años, una de 43 años y el resto de una edad promedio de los 18 a los 32 años. En total son 27 personas albergadas, incluidas mujeres embarazadas y sus acompañantes. La mayoría de las personas albergadas son tarahumaras o rarámuris”, explicó el director.

Con el paso del tiempo el espacio del albergue se ha vuelto insuficiente, por lo que requieren la ampliación de sus instalaciones para continuar arropando a los que menos tienen.

Cuando se creó el hospital, el espacio del albergue era el adecuado, pero ahora se ha vuelto insuficiente por la gran demanda”, añadió.

El albergue se ha convertido en un hogar para pacientes de escasos recursos. Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

Registro Civil

Una de las solicitudes más apremiantes es la apertura del módulo del Registro Civil para que los recién nacidos puedan partir a sus hogares con identidad.

“Hace un mes que no hay personal en el módulo del Registro Civil, se había hecho un convenio para que se entregara la primera acta de nacimiento gratuita a todos los recién nacidos; los bebés que están naciendo de localidades lejanas se están yendo y no sabemos si en sus comunidades pueden realizar ese trámite”.

Apertura. Una de las solicitudes más apremiantes es la apertura del módulo del Registro Civil para que los recién nacidos lleven su acta. Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

En el albergue, trabajadoras sociales, nutriólogas y enfermeras dan información y orientación a mujeres embarazadas, puérperas, madres en estado de lactancia y a sus familiares para que aspiren a una mejor calidad de vida.

“El comité Hospital Amigo del Niño y de la Niña está conformado por diferentes áreas del hospital, y el objetivo es proteger a la embarazada, proteger el producto y proteger al recién nacido, así como promover las bondades de la lactancia materna”.

El hospital suma esfuerzos con las brigadas de salud de la Jurisdicción Sanitaria del estado de Chihuahua para retornar a los pacientes hacia las zonas serranas.

“Una vez que ocurre el desenlace del parto o la cesárea, trabajo social como parte del comité se coordina con la diferentes instituciones para trasladarlas a sus destinos por tratarse de personas que no cuentan con solvencia para regresar”.

Donativos

Las personas interesadas en ayudar a las familias albergadas pueden realizar sus donativos directamente en el Departamento de Trabajo Social del hospital.

“Todas las aportaciones que puedan venir de la parte externa son canalizadas a través de Trabajo Social; las necesidades no son dentro del hospital, son saliendo del hospital, porque cuando las mujeres y sus bebés regresan a sus hogares lo que normalmente necesitan son pañales, toallas sanitarias y ropa para bebé. Recibimos donaciones de una familia de El Fuerte, nos trajeron pañales, ropa, toallas sanitarias y lo entregamos a cada una de ellas”, destacó Rosa Idalia Mendoza Valdez, trabajadora social.

Rosa Idalia Mendoza Valdez, trabajadora social del nosocomio. Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

Como parte del programa IMSS-Bienestar, cabe resaltar el desempeño de las 28 voluntarias rurales de salud y las dos parteras, que por amor al prójimo llevan alivio a las personas que no pueden acudir a un hospital.

“Se trata de mujeres que se nombran mediante una reunión de asamblea en cada comunidad. Buscamos un perfil, que sean líderes, que las acepten y que estén de acuerdo en participar de manera voluntaria. Forman parte de la acción comunitaria y obtienen un apoyo económico de 500 pesos”, resaltó Gregorio Valenzuela Reyes, promotor de acción comunitaria.

Son los ojos y oídos del Hospital Rural Número 12 de El Fuerte desde sus comunidades.

“Llevan un control de la población a través de un censo, dan pláticas de salud, realizan visitas domiciliarias en búsqueda de algún problema de salud. Si identifican a un paciente, tienen medicamentos para atender situaciones de salud de baja complejidad como resfriado, dolor de cabeza, cólicos menstruales, curaciones. Cuando identifican un problema de salud más complejo, lo derivan al hospital”.

Gregorio Valenzuela Reyes, promotor del nosocomio. Foto: Javier Padilla/ EL DEBATE

El Programa IMSS-Bienestar atiende a los más vulnerables desde 1973 en todo México

El Programa IMSS-Bienestar proporciona en sus unidades médicas servicios de primero y segundo nivel de atención. Este último a través de 80 unidades hospitalarias donde se atienden las especialidades de cirugía general, gineco-obstetricia, medicina interna, pediatría, anestesiología, medicina familiar y epidemiología.

En 1973 se modificó la Ley del Seguro Social para facultar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a extender su acción a núcleos de población sin capacidad contributiva, de extrema pobreza y profunda marginación. Opera en 19 estados de la República Mexicana, otorgando servicios médicos a 12.3 millones de personas que viven en zonas rurales o urbanas marginadas.

El IMSS en Sinaloa, a través del programa IMSS-Bienestar, cuenta con 3 Hospitales Rurales y 105 Unidades Médicas Rurales, 2 unidades móviles para consulta y 14 brigadas de salud. Mediante esta infraestructura se atiende a 274 mil 500 usuarios, se otorgan un promedio diario de 2 mil 463 consultas médicas, mil 508 de especialidades y 85 intervenciones quirúrgicas.